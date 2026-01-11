Son de Gioseppo pero parecen UGG: están rebajadas y no te las vas a quitar este invierno

Este invierno vas a ir muy calentita con las botas que están rebajadas de Gioseppo. Parecen UGG pero no, por esto las tienes a un precio más asequible. De hecho, y gracias a las rebajas te beneficias de un 20% de descuento. Corre antes de que se agoten. Sabes que Gioseppo es una de las marcas imprescindibles en cuanto a calzado moderno. Tiene de todo: desde botas planas y con pelo como estas, botines de piel, con taconazo y las sneakers para ir más cómodas.

En este caso, son un estilo de botas de mujer tipo australianas en serraje con forro de pelo. En dos colores: marrón claro y negro, las tienes para varias temporadas gracias a la calidad de sus materiales. En descuento, son unas de las botas que están rebajadas en este momento y que vienen perfectas para que tus pies no pasen frío durante toda esta temporada. lo mejor es que no debes desplazarte para tenerlas: si está tu número, las compras directamente online de la forma más fácil.

Estas botas están rebajadas y son de Gioseppo

Las botas de piel serraje estilo australianas lleva collarín de pelo y pieza brillante en el talón. Estos son dos detalles que las hacen algo distintas a otras que hay del mercado del mismo estilo.

Además, cuentan con forro interior de pelo y plantilla acolchada de pelo. A destacar que la altura de la plataforma es de 3,5 cm, y la altura de la caña de 13 cm. Desde Gioseppo siguen la guía estándar de anchos de caña, ajustando la medida según la talla.

Las características de las botas más calentitas del momento

Corte de piel, pelo sintético y glitter.

Forro de pelo sintético.

Plantilla de pelo sintético.

Suela de fylon, un material amortiguador, antideslizante y ultraligero.

Las posibles variaciones en la piel o en el acabado entre ambos pies reflejan la autenticidad del proceso artesanal y del uso de pieles naturales.

La composición de las botas que están rebajadas

Material exterior

18% Sintético

62% Piel vacuna

20% Terciopelo

Material interior

100% Sintético

Suela

100 EVA moldeada

Características especificas

Tipo de caña: baja

Tipo de plataforma: caucho

Tipo de altura tacón: medio (de 3 a 6 cm)

Alto de tacón: 4 cm

Suela: caucho

Puntera: redonda

Cierre: sin cierre-abiertos

El precio de las botas que están rebajadas, en descuento

Gioseppo es una marca reconocida en el mundo de la moda por ofrecer calzado con un diseño moderno, atractivo y de alta calidad.

Una de las ventajas de comprar estas botas es que están en descuento: su precio real es de 79,95 euros, cuando en este momento el precio se queda 63,95 euros, gracias al descuento del 20%. Por esto deben tener tales botas ahora que hace frío y poder llevarlas durante toda la temporada.

En dos colores

Mientras que otra de las razones por las que tales botines son top, es porque las puedes comprar en dos colores diferentes, en negro y marrón claro.

Y esto hace que la puedes llevar en variedad de ocasiones y con cantidad de prendas. Gracias a la parte de brillo son excelente en una fiesta o evento, además de llevar a diario porque son comodísimas.

Ideas de outfits

Salida con amigos

Falda midi plisada

Suéter ajustado

Botines o mocasines

Mochila negra para equilibrar el conjunto

Casual diario: vaqueros rectos, jersey blanco y zapatillas.

Oficina informal: pantalón de vestir negro, blusa neutra y botines.

Fin de semana: vestido de punto y botas planas.

Elegante: pantalón de pinzas, camisa blanca y mocasines.

Urbano: jeans oscuros, jersey de cuello alto y botines de piel.

Eventos: falda midi, botas de tacón y bolso estructurado.

Sofisticado: traje monocromático y zapatos de cuero.

Minimalista: total look beige o blanco con botas altas.

Ocasión especial: vestido midi y accesorios dorados.

Para un estilo chic

Chaleco largo o kimono estampado.

Collar largo con colgante artesanal.

Bolso bandolera en tonos tierra

Look nocturno minimalista

Vestido corto o midi negro

Abrigo largo

Accesorios metálicos

Look romántico y femenino

Vestido midi floral

Cárdigan ligero

Accesorios dorados delicados

Bolso pequeño tipo bandolera

Look de viaje

Leggings

Jersey oversize

Zapatillas de running

Chaqueta acolchada

Gioseppo: estilo y calidad en cada paso

Es una reconocida firma de calzado española que se ha consolidado en el mercado por ofrecer productos de alta calidad con diseños modernos, cómodos y duraderos. Desde hace años, la marca apuesta por la innovación sin perder de vista el respeto por los materiales naturales y los procesos artesanales.