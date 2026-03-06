Carmen Iglesias, profesora del Rey Felipe, recuerda cómo era como estudiante: "Me tocó la lotería con él"

Carmen Iglesias ha sido una de las figuras más importantes en la vida del Rey Felipe VI. La directora de la Real Academia de la Historia siempre ha tenido una inclinación especial por la docencia, lo que la llevó a ser profesora del monarca durante una etapa clave en su vida.

Además de darle clases de Historia Moderna y de Filosofía Política, Iglesias ejerció como su preceptora y fue una figura de confianza para el entonces príncipe de Asturias en su proceso de formación tanto académica como personal.

Carmen Iglesias con el Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

El Rey siempre ha tenido una relación especial con ella y, prueba de esto es que a lo largo de los últimos años hemos visto a Carmen Iglesias en muchas citas oficiales de la Casa Real.

Una de las últimas, el pasado verano, cuando participó en una audiencia en el Palacio de la Zarzuela en la que le entregó el libro Felipe VI: Perfiles de un decenio. Un libro conmemorativo del décimo aniversario de su reinado en el que colaboraron varias instituciones. Durante la audiencia se pudo ver a la historiadora y al Rey Felipe charlando de manera animada.

Carmen Iglesias, junto al alcalde de Madrid. (Foto: Gtres)

Ahora Carmen Iglesias, que también fue tutora de la infanta Cristina, ha revelado algunos detalles sobre cómo era Felipe VI como alumno. Ha sido en una entrevista que le ha hecho la periodista Mara Torres en la que ha contado que estuvo dándole clases al Rey durante casi 20 años. «Ha sido la única clase privada que he hecho», ha explicado la historiadora.

«Era un chico muy jovencito y muy tímido. Al segundo o tercer día venía de la universidad y le habían estado explicando Hobbes y Locke, el siglo XVII y claro, la historia de las ideas para mí era importante y bueno, lo que le habían explicado estaba bien, pero yo lo amplié. De repente le veo moviéndose y dijo ‘ah claro, ahora lo entiendo’ y yo me emocioné», ha revelado Carmen Iglesias.

Carmen Iglesias saludando a los Reyes. (Foto: Gtres)

En aquel momento, la mentora del monarca pensó que era muy afortunada con su alumno: «Me ha tocado la lotería con una persona que está pendiente, que disfruta con saber más», ha comentado la historiadora que se dijo a sí misma. Iglesias también ha recalcado que el Rey Felipe es una persona inteligente y muy despierta.

Iglesias ha explicado que cuando acabó la carrera y volvió de Georgetown, el monarca le comentó que quería seguir aprendiendo con ella, porque era algo muy bonito, divertido y nunca se acababa. La historia ha revelado que le dijo que le parecía estupendo, pero entonces el Rey le propuso sesiones semanales, por ejemplo, los jueves, a lo que ella respondió que no podía venir todas las semanas por sus propios compromisos profesionales.

Orgullosa de la Familia Real

En alguna ocasión, la condesa de Gisbert -título que le otorgó el Rey Juan Carlos- ha hablado sobre lo que opina sobre nuestra Familia Real. Carmen Iglesias ha coincidido en varias ocasiones tanto con la Reina Letizia como con la princesa Leonor y la infanta Sofía: «Las dos son maravillosas pero la princesa encantadora. Y además muy cariñosa con las personas, empática», dijo en unas declaraciones en 2024. Además recalcó que, a pesar de que ahora nuestra Casa Real tiene pocos miembros para realizar funciones de representación, todos ellos son fantásticos: «Tenemos una Casa Real un poquito pequeña, pero muy selecta y de primera».