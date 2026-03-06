Nace el primer hijo de Javier García- Obregón: un parto "tedioso" y un nombre con mucho significado

Uno de los clanes más conocidos de nuestro país está de enhorabuena. Javier García- Obregón y Eugenia Gil Muñoz han dado la bienvenida a su primer hijo en común este viernes 6 de marzo. Según lo publicado, el parto ha sido «largo y tedioso», aunque finalmente todo ha salido bien y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfectas condiciones. De esta manera, la pareja se ha convertido en padres primerizos de un niño que ha pesado 4,100 kilos y al que han llamado Javier, siguiendo así la tradición familiar, ya que tanto su padre como su abuelo comparten el mismo nombre.

Cabe destacar que el sobrino de Ana Obregón ya anunció hace unos meses, a la revista del saludo, que su primogénito llevaría un nombre con mucho significado, algo que ahora ha cobrado un gran sentido con su nacimiento. «Mi padre está muy ilusionado, se emocionó mucho cuando le dijimos que se iba a llamar Javier como él. Su primer nieto. Es el primer nieto para los dos, para mi padre y para mi madre, Paloma Lago. Están los dos en una nube. Creo que es una norma no escrita que mi hijo se iba a llamar Javier», expresó por aquel entonces.

En la entrevista mencionada también participó Eugenia, la cual confesó que, de cara a la educación del pequeño, probablemente ella terminaría siendo la más estricta de la pareja por necesidad. Y es que, según explicó, su marido es «superblando» y tiene un carácter muy bueno, por lo que cree que le costará más ejercer ese papel de autoridad. Aún así, dejaba claro que ambos comparten la misma idea de criar a su pequeño en valores, con respeto y con diálogo, evitando siempre que se pueda los conflictos familiares.

Fue el pasado mes de octubre cuando anunciaron públicamente que se encontraban esperando a su primer hijo en común. Lo hicieron a través de sus redes sociales, donde compartieron una fotografía en la que aparecían visiblemente felices posando con la incipiente tripa premamá de Eugenia. «La vida nos ha regalado el milagro más bonito. Muy pronto seremos uno más y no podemos estar más felices», escribían.

Como era de esperar, el post no tardó en llenarse de mensajes de enhorabuena por la llegada de un nuevo miembro a la familia. Una noticia que ocurría tan solo un año y medio después de que Javier y Eugenia se dieran el «sí, quiero» en la Iglesia de San Fermín de los Navarros, ubicada en el madrileño barrio de Chamberí.

Paloma Lago, abuela primeriza

La llegada de este nuevo miembro a la familia (contada en primicia por Libertad Digital) también ha convertido a Paloma Lago en abuela, un nuevo papel que, sin duda, aportará un soplo de aire fresco a su vida. Y es que los últimos meses han sido especialmente difíciles para ella, los cuales han estado marcados por varios reveses personales, entre ellos el fallecimiento de su padre, un duro golpe que se sumó a la denuncia por agresión sexual que interpuso contra Alfonso Villares y que, finalmente, el Juzgado de Ferrol ha decidido archivar.