Este jueves pasado, 1 de agosto, se celebró en Madrid la premiere de La Trampa. Cita que no quisieron perderse Javier García-Obregón y Eugenia Gil Muñoz. Primero posaron ante los medios gráficos y, después atendieron a las cuestiones que les preguntaron.

Uno de los temas de los que hablaron fue de la pequeña Ana Sandra, nacida el 20 de marzo de 2023 en el hospital Memorial Regional de Miami, en Estados Unido. La niña nació mediante gestación subrogada a través de la genética de Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a consecuencia del cáncer, concretamente el hijo de Ana Obregón padecía el sarcoma de Ewin.

Javier García Obregón y Eugenia Gil. (Foto: Gtres)

Sobre Anita

En primer lugar habló de su tía Ana, quien ha recuperado la ilusión gracias a la llegada de su nieta. «Es una maravilla verla tan feliz y yo creo, como siempre digo le ha devuelto la felicidad. Esta niña es un angelito que ha llegado a la familia. Nos encanta verla así», ha comentado Javier con una sonrisa.

Asimismo, Javier ha indicado que Anita transmite mucha felicidad. «De verdad, Anita es un bombón y transmite mucha felicidad. Me recuerda mucho a él (hace referencia a su primo Aless)», ha añadido. «La miras y le ves a él», ha proseguido sobre el parecido de Anita con su padre.

Aless Lequio, posando con su mascota Luna. (Foto: Redes sociales)

Sobre su primo, Javier ha confesado que siempre le tiene presente. «Me acuerdo mucho de él e incluso he llegado a hablar con él cuando me encontraba mal o algo por el estilo. Le he tenido muy presente», ha contado.

Ana Obregón en la presentación del libro ‘El chico de las musarañas’/ (Foto: Gtres)

La última dedicatoria de Ana Obregón a su nieta

A través de su perfil de Instagram, Ana Obregón quiso tener un gesto de lo más especial con su nieta. Con motivo de su santo le dedicó unas palabras. Palabras que también fueron dirigidas a su madre que se llamaba igual. «Santa Ana. Mamá siempre lo celebrábamos juntas!! Ahora tengo aquí conmigo a un angelito que se llama como nosotras , celebrando nuestro segundo santo juntas y echándote mucho de menos. Cuánto te hubiera gustado tenerla entre tus brazos como estoy segura que tienes a mi Aless allá donde estéis. Si supieras cuánto te he necesitado estos años.

Si supieras que cerca está el cielo…», expresó la también presentadora de televisión.

Ana Obregón sobre el nacimiento de Anita

Pocos días después de conocerse el nacimiento de Anita, Ana Obregón concedió una entrevista a ¡Hola! en la que explicó el proceso de cómo había llegado al mundo la pequeña que ya tiene más de un año de vida.

«La decisión de comenzar con el proceso de gestación subrogada, que implica, como sabes, la participación de una donante de óvulo y de una gestante, la tomé el día que mi niño se fue al cielo. Ese mismo día. Lo que la gente no sabe es que esta fue la última voluntad de Aless: la de traer un hijo suyo al mundo. Y así nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. Esto se llama ‘testamento ológrafo’ y se produce cuando una persona, ante dos testigos, expresa sus últimos deseos, aunque, por las circunstancias que sean, el notario no pueda estar presente en ese momento», explicó.

«Este documento existe y es legal. Cuando a mi hijo le diagnosticaron el cáncer e iba a comenzar el tratamiento de quimioterapia, los médicos le recomendaron que guardara muestras de su esperma, por si los medicamentos le afectaban en el futuro, para asegurarse de poder tener hijos. Estas muestras estaban conservadas en Estados Unidos. Aquel día estábamos en el hospital; Aless ya estaba muy mal y nos dijo que, si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia en esta vida. Aunque ya no estuviera. Desde ese momento, lo único que me ha permitido seguir viviendo cada día, cada segundo, es cumplir la misión de traer al mundo a una hija de Aless», añadió.