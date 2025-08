Al filo de los 70 y rodeada de incógnitas: otro cumpleaños incierto para Isabel Pantoja

Poco o nada ha cambiado durante el último año de la vida de Isabel Pantoja. Eso a pesar de que, por una vez, la tonadillera se había atrevido a dar un paso al frente y mover ficha. Pero las cosas no le han salido como esperaba, y este 2 de agosto la cantante vuelve a estar, como cantaba Rocío Jurado, en el punto de partida. La tonadillera cumple 69 años en una situación en la que seguramente jamás se hubiera imaginado: alejada de su familia y sin tener un destino claro en el que asentar su vida junto a su hermano Agustín.

Fue el pasado mes de octubre cuando la intérprete de Marinero de luces cerró las puertas de Cantora para instalarse en Madrid. Según informó Antonio Rossi, la mudanza la hizo de madrugada para «evitar a la prensa y no ser fotografiada». Desde entonces, lo cierto es que la cantante ha mantenido su perfil bajo de cara a los medios. De hecho, han sido muy pocos los detalles que se han conocido acerca de su rutina en la capital. Sin embargo, recientemente, varias informaciones han señalado que Isabel no habría encontrado su lugar en la ciudad madrileña y que estaría preparando un nuevo cambio en su vida, el cual podría ser regresar a la finca que heredó de su difunto marido, Paquirri.

En medio del revuelo por conocer cuál será el lugar en el que Pantoja se instalará, Kike Calleja ha señalado que, por ahora, la mejor solución que ha encontrado, debido a la deuda que aún tiene con Hacienda, es volver a Cantora, aunque seguramente sea de manera temporal mientras barajan otras posibilidades, entre las que se encuentra hacer las maletas, poner tierra de por medio y mudarse a República Dominicana para afrontar nuevos retos profesionales, los cuales, de momento, no han sido confirmados por la propia artista. De hecho, lo último que se sabe sobre su carrera es que ha realizado una colaboración con el grupo musical Il Divo, algo que ella misma ha definido como «un sueño hecho realidad».

En cuanto a su faceta personal, en el último año Isabel Pantoja ha vuelto a convertirse en abuela. Su hija Isa ha sido madre de su segundo hijo (el primero en común con Asraf Beno), pero, lejos de contar con el apoyo y la cercanía de su madre, la joven ha desvelado que no ha recibido la visita de la artista en ningún momento, por lo que esta no conoce al nuevo miembro de la familia. «Ni se ha puesto en contacto con nosotros ni nos ha llegado información de que se haya interesado por Isa o por el bebé a través de alguien. Es duro pensar que una madre no se interese por su hija y por su nieto. Si a mí me duele, imagina si le duele a ella», comentó Asraf Beno desde el plató de ¡De viernes!

Con su hijo Kiko la relación continúa siendo nula. Desde que en su cumpleaños del 2020 (el que podría decirse que fue el último feliz para la tonadillera) este descubrió que en la habitación de su padre estaban todas las pertenencias que le correspondían a sus hermanos (incluidos los famosos trajes de luces), el DJ decidió romper con todo tipo de vínculo que le unía a su progenitora. Es por ello por lo que, por quinto año consecutivo, la cantante no contará con la felicitación de su hijo mayor.

A todo lo mencionado se suma que en los últimos meses, Isabel Pantoja también ha acaparado la atención mediática por diferentes baches de salud que incluso le han obligado a cancelar algún que otro concierto. Por ahora no ha trascendido mucha información al respecto, pero sí que se sabe que ha llegado a estar ingresada por un diagnóstico que, a día de hoy, es completamente desconocido.

Así, un año más, Isabel Pantoja soplará las velas en un ambiente rodeado de incógnitas tanto sobre su vida personal como profesional, mientras permanece aislada y completamente alejada de la vida pública. Una situación envuelta en un aura de misterio que, como no podía ser de otra manera, alimenta las especulaciones en torno a sus próximos planes y movimientos.