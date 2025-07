En medio de las especulaciones sobre una posible mudanza fuera de España y el fin de su etapa en Madrid, Isabel Pantoja ha reaparecido públicamente este miércoles 30 de julio, después de varios meses alejada de los focos. Lo ha hecho en un estudio de grabación en el centro de la capital, acompañada del grupo internacional Il Divo, con quienes trabaja en un nuevo proyecto musical. La cantante ha confirmado que está grabando una colaboración con la banda, en lo que será una reedición de algunos de sus grandes éxitos junto a otros artistas invitados. El disco, cuya publicación está prevista para las próximas navidades, incluye la participación de Urs Bühler, David Miller, Sébastien Izambard y Steven LaBrie, y según han explicado ellos mismos, interpretarán uno de los temas más conocidos de la artista. El objetivo es relanzar su catálogo en un formato renovado, con un enfoque internacional.

La imagen del reencuentro ha sido compartida en redes sociales por ambas partes. En ella, Pantoja aparece sonriente, vestida con un modelo azul marino de satén, rodeada por los miembros del grupo, que actualmente se encuentra de gira por España. Según ha trascendido, también han grabado el videoclip de la canción, que llevará por título Donde el corazón te lleve. «Un sueño hecho realidad», son las palabras con las que la tonadillera ha acompañado la fotografía.

El origen de esta colaboración parte de la propia Isabel Pantoja, quien se puso en contacto con Il Divo a través de su representante, que también gestiona los conciertos del grupo en España. Según fuentes del entorno, uno de los objetivos estratégicos es potenciar la figura de la cantante en Latinoamérica, aprovechando la fuerte presencia del cuarteto en ese mercado. «Fue ella la que se puso en contacto con nosotros, claro que impone hablar con ella. La comunicación fue muy fácil, hablamos con su director musical», explicó el grupo musical a los micrófonos de Gtres recientemente.

Mientras tanto, la vida personal de la tonadillera sigue en el punto de mira. Según ha confirmado el periodista Antonio Rossi en el programa Vamos a ver, Isabel abandonará su actual vivienda en Madrid durante el mes de agosto. Se trata de una salida programada debido al fin del contrato de alquiler, pero su próximo destino aún no está claro. Se han barajado opciones como Portugal, Miami o República Dominicana, pero ninguna ha sido confirmada oficialmente. Lo que sí ha sido desmentido por fuentes cercanas es un posible regreso a Cantora, finca que fue el centro de numerosas polémicas familiares. «Ese capítulo está cerrado», aseguran.

En cualquier caso, el cambio de residencia se enmarca en una nueva etapa centrada en lo profesional. Además del disco con artistas invitados, Pantoja está desarrollando junto a la productora Mediacrest Entertainment un documental y una serie de ficción basada en su vida. Ambos proyectos están en fase inicial y tienen un plazo de desarrollo de tres años, según adelantó la periodista Beatriz Cortázar.

Sus problemas con hacienda y la ‘guerra’ con sus hijos no cesan

La situación económica de la cantante también ha vuelto a la agenda mediática. Su deuda con Hacienda supera el millón de euros, aunque fuentes legales afirman que no hay impedimentos para que trabaje en el extranjero siempre que mantenga sus compromisos de pago. En paralelo, su relación con su hija Isa Pantoja sigue siendo inexistente. La artista fue abuela por quinta vez recientemente, pero según Leticia Requejo en TardeAR, no ha felicitado a su hija ni ha intentado contactar con ella. Aunque allegados aseguran que la noticia le afectó, no se ha producido ningún acercamiento.