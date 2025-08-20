Gabriela Guillén reaparece tras su sonado posado presentando a su hijo con Bertin

Gabriela Guillén y Bertín Osborne han querido presentar públicamente a su hijo David, de año y medio, en la portada de la revista ¡Hola! Una exclusiva que a muchos ha pillado por sorpresa, y más teniendo en cuenta los grandes desencuentros que protagonizaron en el pasado. Sin embargo, en este caso habrían decidido sumar fuerzas por el bien del pequeño. «No quiero que sea un niño escondido», ha explicado Osborne en la revista. Además, han incidido en el hecho de que quieren que el niño sienta el amor de sus dos padres.

Por su parte, Gabriela también ha hablado con el programa Vamos a ver, donde ha explicado el motivo que la llevaba a dar este importante paso. Algo que le hacía mucha ilusión, destacando que el pequeño «está protegido y solamente es una revista». «Está en el ¡Hola! como todos los hijos de Bertín», ha señalado contundente. De hecho, ha aclarado que seguirá tapándole la cara al pequeño en las futuras publicaciones que comparta públicamente y que su aparición en la revista no implica nada.

Captura de Gabriela Guillén en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

La comentada exclusiva nos muestra tanto a Bertín como a Gabriela posando muy orgullosos junto a su hijo, ilustrando el final de una etapa llena de idas y venidas. Eso sí, lo hacen por separado y manteniendo las distancias, en un intento de zanjar los rumores y normalizar la situación entre ambos.

Sin embargo, hay quien apunta a que detrás de esta exclusiva podría haber un fuerte interés económico. De hecho, Kike Calleja aseguraba en Vamos a ver que hace un mes había hablado con Gabriela y «las cosas seguían en un punto sin reconciliación». Lo que habría cambiado en un corto espacio de tiempo, según nos han dejado entrever en el reportaje que la expareja acaba de protagonizar para ¡Hola! y donde Guillén se deshace en halagos hacia la faceta como padre del artista.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén. (Foto: El Capote)

Bertín Osborne, un padre entregado

«Le ha subido a caballo, le ha enseñado a nadar… Y se ríe igual que su padre. La misma sonrisa picarona. Así, como de lado. Igual-igual. Idéntico te diría», ha desvelado la empresaria. Además, Guillén también destaca el gran parecido físico que existe entre ambos. «Él tiene el pelo superrizado. De hecho, Bertín siempre me ha dicho que él tenía el pelo rizado-rizado y que su madre, también. Superrizado. Ha salido entonces a la familia del padre», asegura.

Gabriela Guillén por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Una versión que choca bastante con la que ha destapado Kike Calleja en Telecinco, quien afirma que a pesar de que «Bertín preguntaba por el niño, no lo veía a menudo». Es más, todavía no le estaba pasando la manutención «porque no habían llegado a un acuerdo y porque él estaba atravesando apuros económicos», apuntaba el colaborador.

«Por lo tanto, entiendo que estas fotos y que haya accedido a esto es por ese motivo. Pero también me alegro de que lo haya hecho porque el niño se merece su lugar y Gabriela también», concluía al respecto.