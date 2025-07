Gabriela Guillén y Bertín Osborne llegan a un acuerdo por su hijo: "Las cosas están muy bien"

Bertín Osborne y Gabriela Guillén intentaron que la relación que mantuvieron permaneciese en la sombra, pero todo dio un giro cuando ella se quedó embarazada. Al principio, el cantante se mostró escéptico, pero gracias a la intervención de José Luis Rodríguez «El Turronero» reconoció al bebé y la situación dio un giro. Ahora, gracias a unas declaraciones de Gabriela para la agencia Gtres, sabemos que la ex pareja ha llegado a un acuerdo por el bien del menor.

Cuando le preguntan por el asunto de la manutención, la empresaria responde: «Las cosas están muy bien. No hay juicio, de momento no hay nada». Este comentario es importante, pues quiere decir que no está inmersa en una guerra contra Bertín. Cada uno tiene su espacio, sus obligaciones y sus derechos. Guillén no quiere entrar en detalles, pero ha insistido en que «está todo muy bien» para zanjar el debate que se ha generado en los últimos días.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne. (Foto: Gtres)

Bertín tendrá que cumplir con una pensión de alimentos. Él mismo aseguró que, si tenía claro al 100% que el bebé era suyo, sería el primero en pagar lo que fuera necesario. El problema es que sus gastos cada vez son mayores, pues acaba de publicarse la lista de Hacienda y el cantante se encuentra dentro de la misma. Su problema económico asciende a 865.601 euros, según la relación publicada por la Agencia Tributaria. Sin embargo, Gabriela Guillén no cree que eso sea una excusa para saltarse el acuerdo.

«Yo tambiém tengo mis problemas»

Gabriela Guillén ha dado varias entrevistas para explicar su versión de los hechos. Ha narrado cómo fue, según ella, la historia de amor que vivió junto a Bertín. Conoce ciertos detalles de la vida del cantante, por eso no se ha sorprendido al escuchar su noticia de Hacienda. «Cada uno sabe sus deudas o sus cosas. No me sorprende. Si es que ya venías diciendo cosas así», ha comentado al respecto.

Gabriela Guillén dando unas declaraciones. (Foto: Gtres)

«No hablo de eso con él así que no te puedo decir más nada», ha añadido. Lo que sí ha dejado claro es que el problema con la Agencia Tributaria no debería de ser un problema para el niño que tienen en común. «Cada uno tiene sus responsabilidades. Tenga o no tenga las deudas, las tiene que cumplir independientemente de lo que él tenga. Yo también tengo mis problemas».

La decisión de Bertín Osborne

Bertín Osborne caracterizado. (Foto: Antena 3)

Tal y como hemos explicado, Bertín Osborne forma parte de una familia importante y siempre ha estado muy bien posicionado. Sus negocios en el mundo del espectáculo, las empresas que ha creado y los programas que tiene a sus espaldas, tanto de invitado como de presentador, pusieron en marcha una maquinaría interesante. No obstante, en los próximos meses dejará de contar con los ingresos de la música, pues va a retirarse de los escenarios.

El intérprete de canciones como Amor mediterráneo o Ámame ha decidido colgar el micrófono para empezar una nueva etapa. Sin embargo, todavía podremos verle en acción, de hecho está participando en el concurso Tu cara me suena de Antena 3, donde ha realizado algunas imitaciones que han conquistado al público, por ejemplo cuando se puso en la piel de María del Monte.