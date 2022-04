¿Quién es ‘El Turronero’?: el salvador VIP de los famosos como Paz Padilla o Rafael Amargo

Se llama José Luis López Fernández, pero es conocido como El Turronero y es el presidente de la Fundación López Mariscal, institución que fue creada en 2015 para para canalizar su carácter filantrópico y el de su familia. Siempre con un claro objetivo: el de ayudar a los que más lo necesitan y generar valor a la sociedad. Nació en 1963 en Ubrique, localidad que pertenece a la provincia de Cádiz, en el seno de una familia humilde que se dedicaba a la venta ambulante de turrones.

El empresario se codea con los VIP del momento y prueba de ello se pudo ver hace unas semanas cuando celebró el bautizo de sus nietos en Jerez de la Frontera. Enclave al que se desplazaron numerosos rostros conocidos, tal y como dio a conocer Jaleos. La celebración tuvo lugar en el hotel Motecastillo, que pertenece a la cadena Barceló, que cuenta con un enorme campo de golf entre sus lujosas instalaciones. La fiesta comenzó por la mañana, pero se alargó hasta la madrugada.

Entre los asistentes al gran bautizo del millonario se encontraba Paz Padilla. La presentadora, que lleva alejada de la televisión desde su fulminante despido de Sálvame, se encuentra muy volcada con su obra teatral El humor de mi vida que se está representando en el Teatro Apolo de Barcelona. Estuvo a punto de no poder acudir, pero El Turronero le falicitó un jet privado al puro estilo Georgina Rodríguez y pudo llegar a tiempo.

Fue la propia Paz la que dio a conocer el transporte en el que iba a viajar. ¡Vaya viaje más espectacular! ¿Creéis que me subiré en el ala del Jet? O ¿Queréis conocer al capitán que me lleva? Decidme que os han parecido mis Stories, vaya experiencia única, ojalá se vuelva a repetir algún día”, comentó muy emocionada en una publicación en su perfil de Instagram.

Después de la celebración, la madre de Anna Ferrer comentó cómo se lo había pasado. «Estoy muy bien, he sobrevivido al fiestón que nos ha preparado José Luis para el bautizo de sus nietos. Me monté en un avión, vine, me lo he pasado superbien. He visto a muchos amigos, a compañeros… Ahora cojo también el avión de vuelta a Barcelona», dijo la gaditana. En este gran evento, también se dejaron ver, Susana Griso, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi, Mario Conde, José Ortega Cano, Pastora Soler, entre otros.



‘El Turronero’ ayuda a Rafael Amargo

Rafael Amargo se encuentra a la espera de juicio para poder probar su inocencia después de ser acusado por tráfico de drogas. Dejando a un lado ese asunto judicial que le colocó en el ojo del huracán, el bailaor se encuentra en un buen momento profesional, dirigiendo La Joven Compañía Nacional de Flamenco, una formación con niñas y adolescentes flamencas con las que actúa por diferentes rincones de España.

El coreógrafo, también fue uno de los asistentes al mega bautizo de los nietos de El Turronero, de hecho, éste le pagó los abogados para su defensa. José Luis es muy popular en Andalucía, no solo por su trayectoria profesional, sino por su enorme generosidad.