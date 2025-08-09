Paula Echevarría celebra su cumpleaños en Marbella con una invitada muy especial

Paula Echevarría está atravesando uno de los mejores momentos de su vida. Acaba de celebrar su 48 cumpleaños y ha organizado una gran fiesta a la que han asistido sus amigos más cercanos. En LOOK tenemos todas las imágenes y hemos reparado en un detalle importante. La artista ha estado en este evento junto a su hija Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante. La joven cumplirá 17 años el próximo 17 de agosto, así que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad y aparece en ocasiones contadas. Sin embargo, la fiesta que ha dado su madre ha sido una ocasión perfecta para darse un baño de masas.

Paula Echevarría es una de las actrices más conocidas de nuestro país. Su papel en la serie El Comisario consolidó su reinado mediático y con el paso del tiempo ha participado en proyectos muy exitosos, incluso ha llegado a colaborar con artistas internacionales de la talla de William Levy. No obstante, cuando se apagan las cámaras es una persona normal que disfruta de las mismas cosas que todo el mundo. Ese es el motivo por el que ha pasado su cumpleaños rodeada de su entorno en Marbella, una ciudad que le ha robado el corazón.

Paula Echevarría con su hija Daniella. (Foto: Gtres)

«Gracias a todos por vuestras felicitaciones, por vuestro cariño, por estar… Agradecida a la vida por seguir aquí, rodeada de lo que más quiero y disfrutando de cada paso como lo hago… Y como digo cada año, que Dios me dé salud, que del resto, me encargo yo!», escribió Echevarría en su cuenta de Instagram, un perfil que acumula 3.7 millones de seguidores, cifra que le ha posicionado como una influencer de alta categoría.

Sandra García-Sanjuán, la anfitriona

No es la primera vez que Paula Echevarría celebra su cumpleaños en Marbella y siempre cuenta con la ayuda de la misma persona: la empresaria Sandra García-Sanjuán, la mujer que está detrás del famoso festival Starlite. Esta última se ha convertido en un icono dentro de la alta sociedad y disfruta de una bonita amistad con muchos rostros conocidos. Tiendo en cuenta su privilegiada agenda de contactos, no es extraño que dentro de su lista de amigos aparezca el nombre de Paula.

Paula Echevarría con Sandra García-Sanjuán. (Foto: Gtres)

Después de Velvet y otras producciones nacionales, la protagonista de nuestra noticia se ha embarcado en Camino a Arcadia, una ficción donde comparte escena con William Levy que ha despertado el interés de la prensa internacional. Debido a su relación con David Bustamante, son muchos los que asocian a Echevarría con la crónica social, pero realmente es una artista muy completa que lleva toda la vida trabajando delante de las cámaras.

Sandra García-Sanjuán le ha ayudado a organizar un evento en la Costa del Sol para celebrar sus 48 años y han posado juntas para la prensa, demostrando así la sincera conexión que hay entre ellas. Para la ocasión, Paula ha lucido un original vestido fucsia de tirantes. Para terminar, podemos hacer una mención especial a la complicidad que la actriz ha demostrado tener con su pareja, el ex futbolista Miguel Torres. De forma indirecta, él ha sido otro de los centros de atención del evento.