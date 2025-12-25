Qué son las uñas terciopelo y por qué son la manicura más viral del invierno

Brillantes, suaves a la vista y con un magnetismo casi hipnótico, las velvet nails o uñas terciopelo se han convertido en la manicura favorita de Instagram. Y no es una forma de hablar. Basta con desplazarse unos segundos por cualquier feed de belleza para encontrarse con ese acabado luminoso que parece tejido, casi como si cada uña estuviera cubierta por un diminuto velo de satén. Pero, a pesar del nombre, no hay telas ni fibras implicadas. La magia surge del esmalte y de la luz.

La primera imagen lo demuestra con un tono perlado muy delicado que captura el sol como si contara con un filtro incorporado. En otras propuestas, adoptan un estilo más geométrico, como la versión con punta francesa blanca que enmarca un rosa magnético.

Uñas en tono natural con destellos plateados. (Foto: Redes Sociales)

También se ven opciones más intensas, como los tonos bronce o vino que parecen pequeños meteoritos metalizados. Todas pertenecen a la misma tendencia: uñas de terciopelo, un universo que se adapta a lo minimalista y a lo festivo con la misma facilidad.

Uñas de color cobre con destellos dorados. (Foto: Redes Sociales)

Qué son exactamente las uñas terciopelo

Aunque su acabado recuerda a un tejido suave y mullido, no utilizan terciopelo real. Lo que crea ese efecto es el uso de esmaltes magnéticos, conocidos también como cat eye, que contienen diminutas partículas de hierro en suspensión. Estas partículas reaccionan ante un imán y generan reflejos y profundidades que imitan el carácter óptico del terciopelo. El resultado no es solo brillo. Es un destello tridimensional que cambia según el ángulo, la luz o el movimiento de la mano, una cualidad que explica por qué triunfan tanto en redes sociales.

En una foto son bonitas, pero en vídeo resultan directamente hipnóticas. Su origen se remonta a salones especializados en Asia, aunque el fenómeno global llegó cuando las influencers y TikTok las viralizaron.

Cómo se hacen las uñas de terciopelo explicado sin tecnicismos

La técnica es mucho más sencilla de lo que parece a primera vista. La manicura comienza como cualquier otra. Se prepara la uña con limado, cutícula y una capa de base. Después se aplica el esmalte magnético elegido. El momento clave llega antes de que el esmalte se seque.

Manicura rosa iridiscente con francés moderno. (Foto: Redes Sociales)

Se acerca un pequeño imán y se mueve sobre la superficie para atraer las partículas metálicas del barniz. Eso crea los reflejos y ondulaciones que caracterizan el efecto. Una vez que se consigue el dibujo deseado, se seca el esmalte en lámpara si es gel o se deja secar al aire si es un esmalte tradicional. Para finalizar, se sella con un top coat que aporta brillo y protección. El resultado es una uña suave a la vista, luminosa y con un acabado texturizado que parece moverse por sí mismo.