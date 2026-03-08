No es un corte cualquiera: los estilos más estilosos y favorecedores que vas a llevar con tu melena lisa

Cuidar el cabello es una parte fundamental de la imagen personal y del bienestar diario. Un pelo sano, brillante y bien peinado transmite seguridad, estilo y atención al detalle. Por eso, elegir el corte adecuado y mantener una rutina de cuidado capilar es clave para resaltar la belleza natural del cabello. Ahora hay una serie de cortes para llevar con tu melena lisa.

La elección del corte ofrece el movimiento, el volumen y la forma del peinado. Este tipo de cabello suele destacar por su suavidad, brillo natural y facilidad para peinarse, lo que permite lucir estilos elegantes, pulidos y muy versátiles en distintas ocasiones. La melena lisa se caracteriza por su textura suave, caída natural y superficie uniforme, lo que facilita la creación de cortes definidos y peinados más elegantes. Entre los cortes más favorecedores destaca el corte en capas, ideal para aportar movimiento y evitar que el cabello se vea demasiado plano. El corte long bob, que suele llegar a la altura de los hombros, es otra opción muy popular porque resulta moderno y fácil de mantener.

Los peinados para llevar con tu melena lisa

También sobresale el corte en V, que mantiene el largo del cabello pero crea una forma estilizada en la parte posterior, aportando dinamismo al peinado. En cuanto a peinados, el pelo liso permite opciones muy variadas: desde llevarlo completamente suelto y pulido, hasta realizar colas altas, moños bajos elegantes o semirrecogidos sencillos.

Para conservar un lacio perfecto, es importante utilizar productos hidratantes, aplicar protectores térmicos antes de usar herramientas de calor, realizar cortes periódicos para evitar las puntas abiertas y optar por champús y acondicionadores que mantengan el brillo natural del cabello. Con estos cuidados, el pelo liso puede lucir siempre saludable, suave y lleno de estilo.

Las características de la melena lisa

Este tipo de pelo se distingue por su textura suave, su caída natural y su brillo uniforme. A diferencia de otros tipos de cabello, las fibras capilares crecen rectas desde la raíz, lo que permite que la luz se refleje fácilmente y aporte un aspecto brillante y saludable.

Entre las principales características destacan:

Brillo natural: al no tener ondas ni rizos, la superficie del cabello refleja mejor la luz.

Aspecto pulido: proporciona un estilo elegante y ordenado.

Fácil de peinar: suele desenredarse con facilidad y permite crear peinados rápidos.

Versatilidad: se adapta a muchos cortes y peinados diferentes.

Los mejores cortes para una melena lisa

Existen varios estilos que ayudan a resaltar la textura del cabello lacio y a darle más movimiento. Algunos de los cortes más favorecedores incluyen:

Corte en capas

Es uno de los más recomendados para el pelo liso.

Las características:

Añade movimiento y dinamismo al cabello

Reduce el efecto de cabello plano

Permite mantener el largo mientras se aporta volumen

Favorece especialmente a cabellos largos o medios

Las capas ayudan a que el cabello se vea más ligero y con mayor fluidez. La influencer @odalirosa, profesional de la belleza, asegura que «si eres de cabello liso y utilizas plancha evita este tipo de corte ya que te va a parecer como si tuvieras el cabello transpirado».

Shaggy

Ideal para quienes tienen el cabello lacio o ligeramente ondulado. El shaggy requiere menos mantenimiento y se puede dejar crecer de forma natural, pero siempre es bueno darle un toque cada 6 semanas.

Corte long bob

Las características:

Largo medio fácil de mantener

Estilo moderno y elegante

Favorece a diferentes tipos de rostro

Permite múltiples peinados.

Corte en V

Forma en V en la parte trasera del cabello

Mantiene el largo mientras aporta movimiento

Ideal para cabellos lisos y largos

Da un aspecto más estilizado al peinado

Corte recto

Línea uniforme en las puntas

Apariencia pulida y elegante

Fácil mantenimiento

Ideal para estilos minimalistas

Corte con flequillo

Aporta personalidad al look

Enmarca el rostro

Puede ser recto, abierto o desfilado

Combina con diferentes largos de cabello

El pelo liso permite crear una gran variedad de peinados sencillos y elegantes. Algunas de las opciones más favorecedoras son:

Cabello suelto y pulido. Un estilo simple que resalta el brillo natural del cabello.

Moño bajo. Ideal para ocasiones formales o ambientes de trabajo.

Coleta alta. Aporta un look juvenil y moderno.

Semirrecogido. Combina comodidad y estilo para el día a día.

Trenzas simples. Añaden textura y un toque romántico al peinado.

Consejos para cuidar este tipo de cabello

Utilizar champús y acondicionadores hidratantes que mantengan la suavidad del cabello.

Cortar las puntas regularmente para evitar las puntas abiertas.

Aplicar protectores térmicos antes de usar secador, plancha o rizador.

Cepillar el cabello con suavidad, especialmente cuando está húmedo.

Usar mascarillas nutritivas una o dos veces por semana para mantener el brillo y la hidratación

Consulta a tu estilista de confianza

Cada tipo de cabello y cada tono de canas necesita un enfoque personalizado.