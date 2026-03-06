Adiós a la melena clásica: el corte de pelo de Demi Moore (63) que está arrasando y parece del futuro

Cuidar el cabello es una parte fundamental de la imagen personal, especialmente con el paso de los años. Un pelo sano, bien cortado y con movimiento puede rejuvenecer el rostro, aportar frescura y reflejar vitalidad. Muchas celebrities lo demuestran constantemente, y un ejemplo reciente es el corte de pelo de Demi Moore, quien apostó por un elegante corte bob que resalta su estilo y vitalidad. Elegir un corte que favorezca las facciones y se adapte al estilo de vida es clave para mantener una apariencia actual y sofisticada.

La actriz, reconocida por su icónica melena larga durante décadas y ahora con 63 años, sorprendió con un bob elegante que enmarca el rostro y aporta ligereza al cabello. Este corte se caracteriza por su longitud a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo, líneas definidas y un acabado pulido que puede adaptarse a diferentes texturas. Este corte permite múltiples peinados: desde ondas suaves para un look natural, hasta un alisado pulido para un estilo más sofisticado o un bob con raya lateral que aporta volumen.

El corte de pelo de Demi Moore

Para conservar el corte en perfectas condiciones, los especialistas recomiendan realizar retoques cada seis u ocho semanas, utilizar productos hidratantes, proteger el cabello del calor de herramientas térmicas y apostar por tratamientos nutritivos que mantengan el brillo y la suavidad del pelo. Así, el bob no solo se convierte en un corte moderno, sino también en una opción práctica y elegante para cualquier edad.

El corte bob se ha convertido en uno de los estilos más populares de los últimos años. Según el Salón Cheska «Es perfecto para cabellos finos porque lo engrosan». Su versatilidad, elegancia y facilidad de mantenimiento lo han posicionado como uno de los cortes preferidos tanto por estilistas como por celebridades.

En el caso de Demi Moore, el bob aporta movimiento y ligereza al cabello, además de enmarcar el rostro de forma favorecedora. Este tipo de corte tiene la ventaja de adaptarse a diferentes tipos de cabello y estilos personales, lo que explica su permanencia entre las tendencias.

Además, el bob tiene un efecto rejuvenecedor muy buscado. Al eliminar peso en la melena y crear una estructura más definida, el cabello luce más saludable, con mayor volumen y dinamismo.

A destacar que si bien el bob es uno de los más elegidos, hay otros cortes que también realzan la belleza en personas mayores.

Las características del corte bob que luce Demi Moore

Longitud media: generalmente llega a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo.

Movimiento natural: permite que el cabello se vea ligero y con dinamismo.

Líneas definidas: el corte suele tener una forma estructurada y limpia.

Efecto rejuvenecedor: enmarca el rostro y aporta frescura al look.

Versatilidad: puede adaptarse a cabello liso, ondulado o ligeramente rizado.

Variaciones modernas: existen versiones como el bob asimétrico, el long bob o el bob con capas.

Los mejores peinados para acompañar el corte bob

Una de las grandes ventajas del corte bob es que permite diferentes estilos de peinado. Esto facilita adaptarlo a distintas ocasiones, desde un look casual hasta uno más sofisticado. Algunos de los peinados más populares para este corte son:

Alisado pulido: ideal para un estilo elegante y sofisticado.

Ondas suaves: aportan volumen y un aspecto natural.

Efecto despeinado: perfecto para un look moderno y relajado.

Raya lateral: ayuda a crear mayor volumen y movimiento.

Semi recogido: permite variar el estilo sin perder la forma del corte.

Consejos para conservar el corte bob

Para que el corte bob se mantenga impecable, es importante seguir algunos cuidados básicos que ayuden a conservar su forma y salud capilar. Entre las recomendaciones más importantes se encuentran:

Utilizar productos hidratantes: ayudan a mantener el brillo y la suavidad del cabello.

Realizar retoques periódicos: lo ideal es cortar las puntas cada seis u ocho semanas.

Proteger el cabello del calor: aplicar protectores térmicos antes de usar secador o plancha.

Apostar por tratamientos nutritivos: mascarillas o aceites capilares pueden mejorar la salud del cabello.

Cuidar el cuero cabelludo: una buena salud capilar comienza desde la raíz.

Evita el exceso de calor

Aunque es tentador alisar el bob con calor, es importante no abusar de las herramientas de calor, como planchas y secadores, para evitar dañar la salud capilar.

Es compatible con cabello canoso o teñido

Resalta y destaca especialmente bien en cabellos con canas, ya que su forma bien definida resalta el brillo natural del cabello gris o blanco. También se puede llevar con tintes naturales o mechas suaves, logrando un efecto luminoso que enmarca el rostro y le añade dimensión.

Siguiendo estos consejos, el corte bob puede mantenerse en perfectas condiciones durante más tiempo.