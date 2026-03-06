Mientras Sarah Ferguson continúa alejada de los focos y sin dejarse ver en público, Kate Moss ha reaparecido en la Semana de la Moda de París, donde ha sorprendido al recuperar de su armario una prenda vintage muy asociada a la ex duquesa de York. La modelo asistió a una fiesta con motivo del desfile de Saint Laurent en la ciudad de la luz el pasado 3 de marzo. Una cita en la que Kate Moss lució una original chaqueta de los años 80 que ya habíamos visto llevar a la ex mujer de Andrés Mountbatten-Windsor.

Se trata de una chaqueta rosa y negra de una colección de 1988 de Yves Saint Laurent. Una prenda que se hizo muy popular a finales de los 80 y que Sarah Ferguson eligió para la presentación a los medios de su hija menor, la princesa Eugenia. Junto al entonces príncipe Andrés, Fergie posó a las puertas del Hospital Portland de la capital británica con la chaqueta, muy sonriente y con su hija en brazos. Era marzo de 1990 y nadie podía entonces pensar que décadas después tanto Fergie como Andrés tendrían un futuro tan polémico.

Kate Moss con la chaqueta de Saint Laurent. (Foto: Gtres)

Kate Moss y Fergie, una estrecha amistad

Aunque Kate Moss no ha hecho declaraciones, muchas personas han visto en este gesto un claro guiño a la ex duquesa de York en uno de sus peores momentos. La modelo y Sarah Ferguson mantienen una relación estrecha desde hace más de 20 años. Han compartido planes de todo tipo, desde fiestas en Londres hasta vacaciones. Se las pudo ver juntas en Grecia en 2016 y, un año después, la modelo invitó a Sarah a su cumpleaños en uno de los restaurantes más conocidos de la capital británica. Kate Moss, además, estuvo en la boda de la princesa Eugenia en Windsor en octubre de 2018.

Sarah Ferguson, desaparecida de escena

Mientras que Andrés se encuentra refugiado en Wood Farm y no se le ha visto en público, Sarah Ferguson ha optado por salir del país y alejarse lo más posible de la polémica. Según algunas fuentes, se marchó antes de que el ex duque tuviera que abandonar el Royal Lodge y antes de que fuera arrestado y comenzaran las investigaciones sobre sus actividades.

Sarah Ferguson en un acto con Andrés. (Foto: Gtres)

Aunque no se la ha visto ni fotografiado, sí que se sabe que Fergie ha estado en varios sitios. Ha pasado un tiempo en una exclusiva clínica en Suiza y también ha pasado por Emiratos Árabes y por Irlanda. En estos momentos no se tiene constancia de su paradero, pero todo apunta a que no tiene intención de regresar de manera inminente al Reino Unido. Al fin y al cabo, Sarah Ferguson residía con Andrés en el Royal Lodge y no se le permite acompañarlo en esta nueva etapa. Ella tampoco quiere seguir vinculada al ex duque, al menos hasta que se sepa cómo van a desarrollarse los acontecimientos.

Mientras que sus padres mantienen un perfil bajo, ahora toda la atención está en las dos hijas de los ex duques. Beatriz y Eugenia han sido apartadas de Ascot y todo apunta a que paulatinamente se las irá desplazando de otras citas importantes.