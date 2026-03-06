Mary de Dinamarca prepara su regreso a Australia: viaje histórico y una importante restricción

Federico y Mary de Dinamarca se preparan para un nuevo viaje oficial. Un viaje que para la reina va a tener un especial significado ya que va a ser su primera visita institucional al país que la vio nacer desde que Federico se convirtió en el nuevo jefe del Estado. La casa real de Dinamarca confirmó hace algunas semanas que el matrimonio iba a visitar Australia entre el 14 y el 19 de marzo y ya se han dado detalles del programa previsto para esta visita.

Como ya hemos dicho, va a ser la primera visita de Estado de los Reyes desde la abdicación de la reina Margarita en enero de 2024. Desde entonces, la madre del actual rey no se ha retirado del todo de la vida pública, pero su presencia en actos oficiales es cada vez menor. Los reyes han tomado el testigo en uno de los momentos más complicados para la institución, con las presiones por parte de Donald Trump para la cesión de Groenlandia muy presentes.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca en un viaje oficial. (Foto: Gtres)

Una visita histórica, pero con restricciones

Aunque la casa real no ha dado todavía toda la información de cara a esta histórica visita, sí que se sabe que habrá una cena de gala en la que esperamos que Mary luzca algunas de sus joyas más importantes. Eso sí, la reina no podrá lucir en su tierra natal las que están consideradas las piezas de mayor relevancia de la monarquía danesa.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las familias reales, en las que se permite a las reinas sacar del territorio nacional las joyas para lucirlas en eventos oficiales, en Dinamarca hay una regla muy estricta con respecto a un conjunto concreto.

La reina Mary con el conjunto de esmeraldas. (Foto: Gtres)

Estamos hablando del aderezo de esmeraldas, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX. La pieza principal es una tiara de plata, diamantes y esmeraldas que el joyero C.M. Weissshaupt elaboró con motivo de las bodas de plata de Christian VIII y Carolina Amalia de Dinamarca. El conjunto cuenta también con pendientes, un broche y una gargantilla.

La particularidad de estas joyas es que solamente puede usarlos la reina -sea titular o consorte- y que, además, no pueden salir del territorio danés. Esto significa que Mary no se las puede llevar a viajes internacionales. Hasta que la esposa del rey Federico las llevó en unas fotografías oficiales en abril de 2024, la última que las había lucido había sido la reina Margarita, que las utilizó mucho durante su reinado.

Australia, clave en la relación de los reyes

Además de ser el país natal de la reina Mary, Australia también fue clave en el romance entre Mary y Federico. La pareja se conoció durante los Juegos Olímpicos de Sídney, cuando el hijo de la reina Margarita era uno de los solteros de oro del panorama europeo. Precisamente por este motivo, este viaje es doblemente especial para la pareja. Para ella, porque es su país natal y, para ambos, porque fue el escenario del comienzo de su historia de amor.