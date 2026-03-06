Elegancia contenida: el acertado look de la Reina Letizia en el homenaje a las víctimas del terrorismo

Este viernes el Auditorio Nacional de Música de Madrid ha acogido uno de los actos institucionales más solemnes del calendario anual en España: la 24ª edición del concierto In Memoriam en homenaje a las víctimas del terrorismo. La ceremonia, presidida por Sus Majestades los Reyes, Felipe VI y Letizia, ha reunido a representantes de las principales instituciones del Estado, miembros de asociaciones de víctimas, así como a numerosas personalidades del ámbito político, cultural y social en un acto marcado por la memoria, el respeto y la reflexión colectiva.

Organizado por la Fundación Víctimas del Terrorismo, este concierto se ha consolidado a lo largo de más de dos décadas como un espacio de recuerdo y reconocimiento a quienes han sufrido la violencia terrorista. La cita busca, además, reforzar la defensa de los valores democráticos, la libertad y los derechos humanos, utilizando la música como un lenguaje universal capaz de transmitir memoria, empatía y compromiso social.

A su llegada al auditorio, Don Felipe y Doña Letizia han sido recibidos por autoridades y representantes de la fundación organizadora, así como por miembros del patronato y del movimiento asociativo de víctimas. Tras los saludos institucionales, los Reyes han accedido a la sala principal, donde el público asistente, formado por víctimas del terrorismo, familiares, representantes políticos y culturales, ha guardado un respetuoso silencio antes del inicio del concierto, que ha estado cargado de emoción desde los primeros compases.

La interpretación musical ha corrido a cargo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, dirigida por el maestro Carlos Miguel Prieto, uno de los directores más destacados de su generación. Para esta edición, la formación ha elegido una de las obras más profundas y conmovedoras del repertorio del siglo XX: el War Requiem, Op. 66, del compositor británico Benjamin Britten.

Compuesta en 1962 para la consagración de la nueva catedral de Coventry, reconstruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, esta obra se ha convertido en un símbolo universal de reconciliación y en un poderoso alegato contra la violencia. La partitura entrelaza los textos litúrgicos del réquiem latino con los desgarradores poemas de guerra del soldado y poeta Wilfred Owen, creando un diálogo musical de enorme intensidad emocional que invita a la reflexión sobre el sufrimiento humano y la necesidad de construir la paz.

Sobre el escenario, la interpretación ha contado con un destacado elenco de solistas: la soprano Miren Urbieta‑Vega, el tenor Moisés Marín y el barítono Sebastià Peris, cuyas voces han aportado profundidad y sensibilidad a una partitura de gran complejidad. A ellos se ha sumado la Escolanía Sinan Kay, cuya participación ha contribuido a reforzar la dimensión simbólica de la obra, especialmente en los pasajes en los que el coro infantil representa una suerte de guía hacia la esperanza y la reconciliación.

El concierto ha tenido además un significado especial para la Orquesta y Coro de RTVE, que este año ha recibido una mención especial en los premios anuales de la fundación por su compromiso constante con este homenaje durante más de veinte años.

El look de la Reina Letizia

En cuanto al estilo, la Reina Letizia ha vuelto a demostrar su elegancia sobria y apropiada para actos de carácter institucional. Doña Letizia ha apostado por un conjunto elegante y minimalista completamente en negro, con un estilo muy sofisticado. Se trata de una blusa de satén con escote en «V» cruzado y mangas largas, cuya textura brillante aporta un toque refinado al look. La combina con unos pantalones de tiro alto y pernera ancha que estilizan la silueta y crean una línea limpia y moderna. Completaban el conjunto con bailarinas de charol negro y un clutch pequeño también negro. El cabello suelto, liso y con raya lateral, junto con un maquillaje natural y unos pendientes discretos, refuerzan una imagen sobria, elegante y muy pulida, ideal para un acto formal.

Con esta nueva edición, el concierto In Memoriam ha vuelto a convertirse en un poderoso recordatorio de la importancia de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo. La música, en esta ocasión a través de la monumental obra de Britten, ha servido como vehículo de homenaje, pero también como llamada a la defensa de la libertad, la pluralidad y la convivencia democrática. Un mensaje que, una vez más, ha resonado con fuerza en el Auditorio Nacional de Música ante la presencia de los Reyes y de toda una sociedad comprometida con la memoria y la justicia.