Marta Ortega, frente a los Reyes en las Colecciones Reales: de su reloj de diseño a su conversación con don Felipe

Los Reyes Felipe y Letizia se han reencontrado con Marta Ortega en un acto que no tiene nada que ver con el mundo de la moda. Una vez más, han demostrado tener una gran complicidad y la empresaria se ha dejado ver conversando con Su Majestad. En LOOK hemos reparado en que llevaba un reloj Cartier que se ha puesto muy de moda entre las celebridades. Se trata del modelo Crash, una pieza inspirada en Dalí que ha ganado mucha popularidad y que únicamente la encontramos en el joyero de algunos afortunados.

La presidenta de Inditex se ha convertido en una de las grandes damas de la alta sociedad y todos su movimientos son estudiados al detalle. Forma parte del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales y esa es la razón por la que se reúne puntualmente con Sus Majestades. Lo curioso es que esta vez ha estado arropada por otros rostros que también generan curiosidad, como Xandra Falcó o Ana Gamazo.

Los Reyes con Marta Ortega. (Foto: Gtres)

Marta Ortega, junto a otras 30 personalidades influyentes, toman decisiones y eligen el rumbo del Real Patronato y, cumpliendo con la tradición, la primera reunión ha estado presidida por don Felipe y doña Letizia. Como no podía ser de otra forma, esta última ha sorprendido con look tan apropiado como elegante, compuesto por una chaqueta de cuadros, una blusa roja y un pantalón negro.

Complicidad y una agradable conversación

Las fotos firmadas por la agencia Gtres demuestran que, en un momento determinado, Marta Ortega y el Rey Felipe han disfrutado de una agradable conversación. Tal y como se puede apreciar en las imágenes, la hija del fundador de Inditex ha intercambiado una charla con Su Majestad y han acabado soltando una divertida carcajada.

Marta Ortega hablando con el Rey Felipe. (Foto: Gtres)

Los Reyes ostentan la Presidencia de la Galería, un proyecto adscrito al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Con esto queremos decir que han participado de un acto oficial, aunque han encontrado tiempo para disfrutar de la relación cordial que tienen con algunos de los asistentes, entre los que se encuentran, como hemos explicado, Marta Ortega.

El look de Marta Ortega

Marta Ortega en el acto. (Foto: Gtres)

Ya hemos mencionado el complemento estrella que ha lucido Marta Ortega en este evento. El reloj Cartier Crash se ha merecido una explicación especial, pero el resto del estilismo también debe estudiarse al detalle. La empresaria ha recurrido a uno de sus colores preferidos: el negro. Se ha decantado por un vestido de largo midi con manga 3/4 y un discreto cuello barco, combinación que siempre es un acierto. Estaba muy elegante y ha conseguido dar con la tecla correcta, pero ¿dónde está el secreto de su éxito? En los zapatos.

Marta Ortega ha lucido unos zapatos que podemos encontrar en Zara. Es un modelo que cuadra perfectamente con el estilo de la Reina Letizia y que está a la venta por 39 euros. Tal y como hemos explicado en LOOK, Su Majestad tuvo que enfrentarse al Neuroma de Morton y ha renunciado a los tacones de gran altura. Por es emotivo, la propuesta de Marta encaja dentro de su nuevo estilo.