La Reina Letizia frente al Patronato de las Colecciones Reales: de rojo España y con un diamante eco

Este jueves, 5 de febrero, Sus Majestades los Reyes han presidido la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales. Junto a ellos se encontraba Marta Ortega y, aunque en esta ocasión, su presencia y su look elegido para la cita ha acaparado buena parte de la atención mediática, lo cierto es que, como de costumbre, el estilismo de la Reina Letizia tampoco ha pasado desapercibido. Y es que, una vez más, se ha posicionado como todo un referente en el mundo de la moda.

En esta fría y lluviosa mañana de invierno, doña Letizia ha vuelto a convertir un look de oficina en una herramienta perfecta para combatir el mal temporal que azota nuestro país. Así como, al mismo tiempo ha conseguido lucir un estilo que combina a la perfección con la formalidad del evento.

La Reina Letizia en la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales. (Foto: Gtres)

La esposa del Rey Felipe ha lucido una chaqueta americana gris de la firma Roberto Verino, confeccionada con bolsillos con solapas medianas y pequeños detalles rojos. Unos detalles que ha querido combinar con un jersey a juego que podría interpretarse como un guiño estilístico vinculado a la bandera de nuestro país. Además, el tono de dicha prenda tampoco ha pasado desapercibido, ya que ha servido para romper la sobriedad con la que se ha vestido en los últimos días con motivo del luto que ha guardado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Por otro lado, ha terminado su outfit con unos pantalones de corte sastre que han aportado un perfecto contraste al atuendo, unos mocasines negros de Massimo Dutti que ha elegido en innumerables ocasiones y un abrigo oversize tipo batín.

La Reina Letizia y el Rey Felipe en la reunión anual del Real Patronato de la Galería de las Colecciones Reales. (Foto: Gtres)

En cuanto a los complementos, sin duda ha obtenido un gran protagonismo el diamante ecológico de la firma PDPAOLA que ha lucido en forma de colgante. Se trata de una piedra cuyo precio alcanza los 750 euros y que está elaborada de manera respetuosa con el medio ambiente, un detalle que pone aún más de manifiesto la conciencia social y sostenible que siempre ha mostrado la esposa del monarca. Según lo publicado, está tallado en 57 facetas, es de color blanco y tiene un peso de 0,5 quilates. Por último, esta alhaja la ha combinado con unos discretos pendientes de los que se desconoce su procedencia.

Según lo previsto, la próxima cita de la agenda real de la Reina tendrá lugar el próximo viernes, 6 de febrero, fecha en la que, junto a su esposo, el Rey Felipe, recibirá con honores militares, en el Palacio Real de Madrid, al Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. Posteriormente, ofrecerán un almuerzo al mencionado.