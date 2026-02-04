La Reina Letizia ha estrenado su agenda en solitario en esta primera semana de febrero con una de las citas más importantes de su actividad institucional. La esposa del Rey Felipe VI ha presidido un año más el acto institucional del Día Mundial contra el Cáncer. Se trata de una iniciativa impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que la Reina es presidenta de honor con carácter permanente.

Un acto que se ha celebrado en Madrid con la periodista Lourdes Maldonado como maestra de ceremonias, y en el que este año se ha puesto el foco en la empatía. Se ha presentado un nuevo modelo basado en las prioridades de que los pacientes de cáncer y sus familiares han identificado como aspectos esenciales para recibir un trato más humano durante su tratamiento. Un tema que doña Letizia ha tenido muy presente en las palabras que ha pronunciado antes de que se escucharan los testimonios de varios pacientes que han expuesto sus vivencias personales y su experiencia con la enfermedad desde diferentes puntos de vista.

La Reina Letizia durante un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

El discurso de la Reina Letizia

Durante su intervención, doña Letizia se ha referido directamente a los temas principales de la jornada, la humanización y la empatía: «No creo que haya nadie en esta sala que no sepa qué es un diagnóstico de cáncer o que no lo haya vivido de un modo cercano, directo y personal», ha dicho la Reina, que justo antes de su discurso ha dado las gracias a Lourdes Maldonado por darle la palabra. Hemos visto a doña Letizia muy cómplice con su mano derecha, la también periodista Marta Carazo, a la que ha tocado el hombro antes de subir al escenario.

Doña Letizia ha comentado que el diagnóstico de cáncer es un proceso prolongado que afecta a todas las facetas de la vida, desde la personal a la laboral. Precisamente por eso, «atender de un modo integral a una persona con cáncer significa incorporar apoyos sociales, funcionales, legales, emocionales y nutricionales para abarcar todas sus necesidades, que son reales y que son cambiantes».

La Reina Letizia durante un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La Reina ha insistido en la importancia de la humanización, porque «humanizar es garantizar coherencia, acompañamiento y constancia durante el proceso que incluye a las personas que nos cuidan», ha dicho la esposa de Felipe VI, que ha recordado que varias comunidades autónomas ya han integrado planes de este tipo entre sus iniciativas.

En una sociedad en la que las pantallas ocupan mucho tiempo y en la que el contacto entre personas es cada vez más limitado, poner el foco en la humanización en procesos de tratamiento de enfermedades como el cáncer es esencial: «A veces da la sensación de que se pone en duda la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, lo que el diccionario dice que es la empatía», ha dicho la Reina, que ha insistido en que parece que todo lo relacionado con el cuidado de las personas y con su dignidad revelara cierta debilidad.