El calzado con el que Marta Carazo y Rosa Lerchundi revolucionan el zapatero de Zarzuela

La llegada de Marta Carazo y de Rosa Lerchundi al equipo de los Reyes don Felipe y doña Letizia ha supuesto una nueva etapa para la Casa del Rey. Las dos comunicadoras se incorporaron tras el verano al departamento de comunicación y a la secretaría de S.M. la Reina, en sustitución de Jordi Gutiérrez y de María Ocaña respectivamente. Marta Carazo es la nueva mano derecha de doña Letizia, mientras que Rosa Lerchundi es la reponsable de las estrategias de comunicación de la Casa Real y las relaciones con los medios.

Dos puestos de gran importancia en el día a día de las actividades de la Familia Real, no solamente en la agenda de los Reyes, sino también dado el papel cada vez más protagonista de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Lerchundi gestiona la comunicación de todos los miembros de la Familia Real, mientras que Marta Carazo tiene su actividad un poco más limitada a doña Letizia y a la infanta Sofía. Es Camilo Villarino el que supervisa todo lo relacionado con el Rey Felipe y con la princesa de Asturias.

Rosa Lerchundi saludando a la primera dama de Alemania. (Foto: Gtres)

Ellas no han sido las únicas que se han incorporado recientemente al equipo de Zarzuela, en el que cada vez encontramos más mujeres. Además de la interventora, Ana Varela, en los últimos tiempo se han sumado Mercedes Araújo y Carmen Castiella. Araújo es la número dos de la Casa del Rey, la mano derecha de Camilo Villarino, mientras que Carmen Castiella ejerce como consejera diplomática.

El estilo relajado de Carazo y Lerchundi

Marta Carazo y Rosa Lerchundi se han convertido en inesperadas protagonistas de uno de los últimos actos de los Reyes. Como suele ser habitual, el equipo de Zarzuela ha acompañado a Sus Majestades en el recibimiento oficial en el Palacio Real al presidente de Alemania y su esposa, con motivo de su visita de Estado a nuestro país.

Los Reyes han aprovechado para presentarles al mandatario y su esposa y ha sido entonces cuando ha llamado la atención el estilismo elegido por las dos últimas mujeres que se han incorporado a la Casa del Rey.

Rosa Lerchundi con mocasines dorados. (Foto: Gtres)

Rosa Lerchundi ha apostado en esta ocasión por un chaquetón de color blanco bajo el cual se podía apreciar un jersey de color azul claro. La directora de comunicación ha llevado unos pantalones negros de corte recto. Sin embargo, han sido sus zapatos los que han llamado la atención. Unos originales mocasines de piel dorada en estampado de serpiente que le han dado un toque sofisticado al estilismo.

Marta Carazo con botas de estampado de leopardo. (Foto: Gtres)

Además de ella, Marta Carazo también ha sorprendido con su elección. La mano derecha de la Reina Letizia ha llevado un abrigo de color camel bajo el cual se intuía una falda de piel marrón de corte evasé. Al igual que Lerchundi, ha sido su calzado el que ha acaparado las miradas. Unas botas de estilo cowboy en print animal. Un calzado que quizás no imaginaríamos en un acto de estas características, pero que ha defendido con elegancia. La periodista, además, no se ha quitado las gafas de sol.