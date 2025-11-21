La princesa Leonor y la infanta Sofía han hecho un pequeño parón en sus respectivas formaciones para asistir a los actos con motivo del 50º aniversario de la restauración de la monarquía en nuestro país. Tanto la heredera como su hermana han estado presentes en la imposición de la insignia de la Orden del Toisón de Oro a su abuela, la Reina Sofía, y a otras figuras destacadas de la transición hacia la democracia. Asimismo, han participado en un acto que se ha celebrado con posterioridad en el Congreso de los Diputados.

Una cita muy especial que no solamente ha tenido gran relevancia para la historia de la monarquía, sino también para la Familia Real a nivel privado, ya que ha supuesto un nuevo reencuentro entre los Reyes y sus hijas. En estos momentos, Leonor se encuentra centrada en su formación en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, mientras que Sofía está estudiando en el Forward College de Lisboa.

El look elegido por la princesa Leonor

Para esta jornada, la princesa de Asturias ha vuelto a confiar en su fórmula de estilo infalible, los trajes de chaqueta y pantalón. La heredera ha elegido en esta ocasión un traje de un intenso color rojo, casi burdeos, muy similar al conjunto de Felipe Varela que la Reina Letizia escogió el día que la princesa recibió el toisón de oro de manos de su padre.

El conjunto cuenta con un pantalón recto y chaqueta de botonadura simple y ligeramente entallada, en cuya solapa se podía apreciar la insignia del toisón de oro.

La princesa Leonor con el Rey Felipe VI. (Foto: TVE)

Lo ha combinado con complementos en color negro. Un sencillo top que se podía ver bajo la chaqueta y unos zapatos a tono, en concreto, unas merceditas muy parecidas a las babies de la firma Sézane. Este tipo de calzado se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los preferidos para la Reina Letizia, que los tiene en varios colores porque resultan muy cómodos y sofisticados.

La princesa Leonor con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, la princesa ha escogido unos pendientes de Gold&Roses de diamantes y rubíes que pertenecen a la Reina Letizia y que ya ha lucido en otras ocasiones. La princesa ha llevado el cabello suelto y ligeramente ondulado, así como un maquillaje más sofisticado de lo habitual.

La princesa Leonor con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Las palabras de Felipe González a Leonor

En su intervención, justo antes del final de la ceremonia, Felipe González ha querido dedicar unas palabras a la princesa de Asturias, en referencia al papel que tendrá que desempeñar en el futuro: «Heredera de un legado que nos concierne a todos como sociedad. Como tantos españoles de su generación, tendrá ante sí un mundo distinto al que conocemos. Y le tocará interpretar bien ese futuro. He sabido que en esa tarea la memoria puede ayudar. Una memoria, alteza, que resulta imprescindible si, como escribió García Lorca, se recuerda hacia mañana», ha dicho el ex presidente.