Qué fue de Berta Vázquez, la actriz que triunfó con ‘Vis a Vis’ y que ha alzado la voz contra las drogas

Berta Vázquez, la reconocida actriz de Vis a Vis, ha hablado alto y claro sobre el problema de las adicciones. Según ha detallado en una serie de vídeos subidos a sus redes sociales, ella misma reconoce que se trata de un tema realmente delicado y que puede «doler a mucha gente». De hecho, no ha dudado lo más mínimo a la hora de dar este importante paso al frente y tachar de «epidemia» el uso de sustancias como la cocaína. «Sigue estando ahí, pero como somos tan modernos ahora…», ha reflexionado al respecto, incidiendo en que ella jamás ha consumido. Aunque eso no le ha impedido ver de cerca «lo que hace con las familias y vidas de las personas».

Sobre todo, porque considera que muchos lo disfrazan como algo «recreativo», aunque poco a poco se ha ido extendiendo a otros ámbitos como el trabajo o «para hacer contactos». Además, ella resalta el hecho de que muy pocas personas se atreven a admitir que realmente son adictos y tienen un problema. Justo por eso, les invita a «pedir ayuda».

Berta Vázquez en un evento. (Foto: Gtres)

La crisis personal de Berta Vázquez

Conocida por proyectos como Vis a Vis o Palmeras en la nieve, junto con la exitosa serie de Netflix Bienvenidos a Edén, la joven admite que con 27 años llegó a sufrir una crisis existencial que la llevaba a replanteárselo absolutamente todo. De hecho, confesaba que había llegado a sentirse aislada y muy sola debido a su trabajo. «Me vi viendo una situación de tal forma que sentía que no era yo», compartía al respecto.

Berta Vázquez en los Premios Forqué. (Foto: Gtres)

Y es que pese a la inmensa popularidad que había alcanzado, no conseguía sentirse bien consigo misma. Tanto, que se encontraba completamente perdida y no supo muy bien cómo lidiar con la fama. De ahí, que se viese en la necesidad de buscar momentos de soledad que le ayudaron a «escoger a las personas correctas para tu vida, cuidarlas, dedicarles tiempo y, atención, devolverles el cariño». Lo que también la ayudó a marcar límites y barreras para poder expresar sus ideas. Por ejemplo, más allá de su faceta como actriz, Vázquez también ha escrito un libro de poesía bajo el título de A veces soy la noche, además de dibujar y cantar en algún talent show.

De la actuación, a la música: sus otros talentos

También cabe destacar la inmensa presión que sintió por los brutales ataques a su físico. De igual modo, la intérprete ha lamentado que la gente no sea capaz de pensar por si misma y se dejan llevar por «la corriente». «Es un negocio y mi energía está puesta en otros sitios. Me resisto a ser una esclava de lo que la sociedad espere de mí», señalaba tajante respecto a esos comentarios tan maliciosos.

Berta Vázquez en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

«Creo que estamos muy perdidos y eso que vamos de evolucionados. Nos cuesta hablar de la realidad y no hemos entendido que tal vez la belleza tiene un propósito biológico: ser atractivo para procrear», concluía. Una concepción que le ha ayudado a desarrollar un profundo amor propio y así poder estar en paz.