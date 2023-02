El pasado sábado, Sevilla vivió una de las noches más tristes cuando el cine pasó a un segundo plano y las críticas sobre el cuerpo de las actrices se convirtieron en el tema por excelencia de los Goya 2023. Y la mayor damnificada fue Berta Vázquez. La intérprete de Palmeras en la nieve se subió al escenario para entregar el galardón a Mejor Película Europea, que fue para La peor persona del mundo. Lo que no se podía llegar a imaginar es que su aparición, después de un tiempo alejada del foco mediático, diese tanto de qué hablar.

Aunque cabe destacar que la ex de Mario Casas recibió infinidad de comentarios buenos hacia su belleza -algo que es indiscutible-, la actriz también vio cómo su nombre se convirtió en viral por aparecer con un aspecto físico que no entra dentro de los cánones de belleza establecidos por la sociedad. «Berta Vázquez se ha comido a Berta Vázquez», dijo un usuario de la red.

Un sinfín de palabras sobre el físico de un personaje público que no tenían ni pies ni cabeza, ya no por lo que se decía, si no porque nadie se tendría que creer con el derecho de opinar sobre otra persona, por muy pública que sea. Y Berta Vázquez así lo ha sentenciado. Tras este aluvión de mensajes, la actriz de Vis a vis compartió un mensaje en sus redes sociales con el que dio portazo a todos los comentarios: «Las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas discuten acontecimientos, las mentes pequeñas discuten sobre personas».

Una frase de Eleanor Roosevelt que la hispano-ucraniana utilizó para plasmar su pensamiento acerca de la situación. Y es que, no es la primera vez que recibe este tipo de comentarios. Hace algunos unos días, Berta compartió un vídeo bailando salsa en el que lo más comentado por sus haters fue su cuerpo, no su talento. Una cuestión que da mucho qué pensar. Y, aunque esta vez utilizó el silencio como estrategia, la actriz ya no ha podido aguantar más.

Pero Vázquez no fue la única en el punto de mira de los Goya 2023. María León también fue testigo de las críticas por su físico y el estilismo elegido para desfilar por la alfombra azul sevillana. En esta ocasión, la hermana de Paco León se enfundó en un atrevido vestido con transparencias, obra de Juan Vidal. Mientras la parte de la falda era completamente negra, la parte superior era transparente con dos flores en crepe colocadas de forma estratégica para cubrir sus pezones.

Un look de lo más rompedor que tampoco estuvo exento de polémica. «Sabemos si María León, sí, la de las tetas como dos pimientos choriceros, la ha liado al salir de la fiesta tras la gala de los #Goya2023??» o «Me vais a perdonar, pero esa ubre solo tiene dos explicaciones: maternidad múltiple o sobreexplotación en la succión. María León no es madre, así que saquen conclusiones…» han sido algunos de los comentarios en Twitter acerca de la actriz. Críticas a las que María León ha hecho caso omiso. Y es que, dicen que «no hay mayor desprecio que no hacer aprecio».