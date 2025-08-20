Adiós a pisar la peluquería: así funciona la ‘laca de azúcar’ que se hace en casa y deja el pelo perfecto

La laca de azúcar que se hace en casa y deja el pelo perfecto te cambiará para siempre tu melena, jamás volverás a pisar una peluquería. Ha llegado el momento de aprovechar al máximo un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Nuestra melena se merece todos los cuidados posibles con la ayuda de un tipo de gesto que puede cambiarlo todo.

Este tipo de elementos pueden acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones que conseguiremos con la ayuda de un remedio casero. Nuestras abuelas y madres eran expertas en tenerlo todo, gastando lo menos posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que pueden ser lo que nos marcará de cerca, con algunos ingredientes que serán los que empezarán a hacernos sentir especialmente bien con una laca extra fuerte y natural. No puedes dejar de probar este tipo de fijación que quizás te ayude a conseguir el peinado que quieras.

No vas a pisar la peluquería

La laca de la peluquería, al igual que todos sus productos son profesionales. Es decir, son más caros de los que compras en el supermercado, pero también más eficaces. Cuidarse el pelo con este tipo de productos es siempre una forma de conseguir que nuestro cabello tenga lo mejor.

Son días de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Por lo que, quizás hasta la fecha no hubieras tenido en consideración que estamos ante un giro radical que hasta la fecha no imaginarías.

Es hora de apostar claramente por un extra de fijación que podemos conseguir fuera de la peluquería, eso sí, con sus riesgos. No es un producto específico para el pelo, se ha convertido en viral en redes sociales. El consejo es que lo pruebes, pero cuidado, puede tener efectos secundarios, es decir, no sabes cómo reaccionará tu pelo a esta combinación.

Los productos de peluquería los han testado profesionales y están hechos de tal forma que nos asegurarán lo que necesitamos y más. Un detalle que puede convertirse en el mejor aliado posible de una combinación básica de ingredientes, en este caso es una alternativa que seguro que vas a querer probar.

La laca de azúcar que se hace en casa es esta

En las redes sociales se ha viralizado un tipo de laca que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Un buen básico que hasta el momento no pensábamos que podríamos tener tan cerca.

Los expertos de Comocuidarel cabello nos explican que. «Este remedio se viene usando desde hace muchos años para fijar un peinado durante algunas horas. La diferencia es que antes se hacía con mucho más azúcar, y quedaba más bien como un gel algo pastoso, lo que a la larga no era demasiado útil. Sin embargo, podemos “jugar” con las cantidades para hacer laca y que no sea tan espeso ni pegajoso».

Este mismo blog nos explica la manera de poner en práctica un tipo de laca que se ha viralizado mucho.

¿QUÉ NECESITAS?

200 ml de Agua

1 cucharada de Azúcar

Zumo de un limón

Pulverizador

CÓMO SE PREPARA

En un cazo, ponemos el agua y el jugo de limón a fuego medio hasta que rompa a hervir.

Una vez que hierva, añadimos el azúcar y removemos durante un par de minutos más.

Después, cuélalo y deja que se enfríe.

Añade la mezcla al pulverizador y cierra la tapa.

CÓMO SE APLICA

Agita pulverizador cerrado antes de usarlo.

Aplica la laca desde unos 30 centímetros aproximadamente en el peinado que quieras fijar.

Puedes poner en práctica este tipo de laca siempre que lo necesites de tal forma que podrás conseguir un extra de buenas sensaciones en un abrir y cerrar de ojos. Una laca natural, pero cuidado, no hay medidas, puedes hacerla más fuerte o menos, pero siempre con la mirada puesta a ese resultado que queremos.

Si tienes el cabello más o menos fino, acabará siendo efectivo o quizás no tanto, por lo que, será el momento de poner en práctica este tipo de propuestas que pueden ser esenciales.

Es un remedio natural que lleva años siendo una realidad, pero también puede convertirse en una solución de emergencia. Como todo producto de fijación, es importante lavar bien el cabello después. Eliminar estos productos y permitir que te quede la mejor melena posible, limpia y cuidado de una forma ejemplar, con ingredientes que tenemos en casa y que realmente quede bien.