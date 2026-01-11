Primera foto de Victoria Federica y Jorge Navalpotro: anillo de 3.000 euros y chaqueta sospechosa
Victoria Federica y Jorge Navalpotro habrían empezado su relación en otoño
Jorge Navalporto ha publicado una imagen que ha hecho saltar las alarmas
Después de su ruptura sorpresa con Borja Moreno, Victoria Federica se dejó ver con Jorge Navalpotro, un joven empresario estrechamente vinculado a la noche madrileña. El pasado otoño se empezó a rumorear con la posibilidad de que la hija de la infanta Elena volviera a estar ilusionada de nuevo, pero, como era de esperar, ella no quiso hacer ningún comentario al respecto. Sin embargo, en LOOK hemos descubierto una foto que ha hecho saltar las alarmas, pues es la primera imagen de la pareja ¡y están de la mano!
Jorge Navalpotro acumula 4.737 seguidores en su cuenta de Instagram, una cifra que nada tiene que ver con la que ha conseguido Victoria Federica. Sin embargo, a raíz de su relación con la influencer son muchos los que están pendientes de sus movimientos y acaba de compartir una publicación que dará mucho de qué hablar.
La foto del anillo de Victoria Federica. (Foto: Instagram)
El joven ha mostrado un carrusel de fotografías y hay una que ha llamado la atención porque aparece de la mano de una chica, pero ¿quién es la afortunada? Únicamente se ve eso: la mano, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que dicha mano lleva un anillo muy especial. Estamos hablando de una pieza Cartier cuyo precio asciende a 3.150 euros.
El anillo Cartier. (Foto: Cartier)
Victoria Federica es una apasionada de la moda en todas sus vertientes. Es habitual verla en desfiles y eventos importantes, luciendo bolsos de firma y prendas que no están al alcance de todos. Por ese motivo, no era extraño pensar que la mano que aparecía en la foto de Jorge fuese suya, pero nosotros hemos dado un paso más y hemos buceado en su perfil. Y sí, efectivamente Vic, como la llaman sus amigos, tiene el mismo anillo. No todo el mundo puede permitirse una joya de estas características, así que el círculo se estrecha bastante, pero hay otro detalle: la chaqueta.
La foto del anillo de Victoria Federica. (Foto: Instagram)
La chaqueta de Victoria Federica
El anillo Cartier ha delatado a la pareja y ha hecho que ya tengamos la primera foto de ellos juntos. No obstante, hay otra prueba que nos ha ayudado a confirmar esta historia: la chaqueta azul. Es la misma prenda que Vic luce en una de sus publicaciones, concretamente en un vídeo donde aparece promocionando un tratamiento capilar.
Ver esta publicación en Instagram
La sobrina del Rey siempre ha intentado ser prudente con su vida privada, de hecho, se niega a confirmar o desmentir sus relaciones, pero las pruebas hablan por sí solas. Nos hemos encontrado con dos detalles que no dejan lugar a dudas y, para cerrar el círculo, hemos visto que Rocío Laffón, una de las mejores amigas de Victoria Federica, ha comentado en la publicación que estamos analizando. Es más, hay una persona que ha mencionado directamente a Vic, ratificando así nuestra teoría.