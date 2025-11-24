Victoria Federica se confía a sus mejores amigos para un ‘look’ histórico

La Familia Real ejerció de anfitriona en el almuerzo que el pasado sábado se celebró en el Palacio de El Pardo con motivo del 50º aniversario de la restauración de la monarquía y de la imposición del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a la Reina Sofía. Una cita muy especial a la que no faltaron la mayoría de los miembros de la familia del Rey, entre ellos, los sobrinos de Felipe VI, como es el caso de Victoria Federica de Marichalar, su hermano Felipe o los Urdangarin. El almuerzo sirvió para que todos se reunieran en un ambiente relajado y distendido.

Aunque las imágenes que tenemos de la reunión son escasas y tomadas desde lejos, la hija menor de la infanta Elena no ha dudado en recurrir a sus redes sociales para compartir algunos detalles del estilismo que eligió para esta jornada. La sobrina del Rey Felipe se ha convertido en uno de los rostros más populares del panorama nacional, con gran presencia pública en actos relacionados con el mundo de la moda. Una pasión que comparte con su padre, Jaime de Marichalar.

Juan, Irene, Pablo y Miguel Urdangarin junto a Victoria Federica. (Foto: Gtres)

La elegancia de Victoria Federica

A Victoria Federica se la puede considerar todo un icono de estilo. La joven ha heredado el porte regio de su abuela materna y la elegancia de la paterna. Además, su padre contribuye a asesorarla dada su experiencia en este ámbito.

Victoria Federica con un conjunto de Himba. (Foto: Redes sociales)

La hija de la infanta Elena ha compartido en sus redes sociales los detalles del estilismo que eligió para la reunión familiar en el Palacio de El Pardo. La prima de la princesa Leonor y de la infanta Sofía apostó por un conjunto de una de sus firmas de cabecera, Himba Collection, a la que también recurrió, por ejemplo, para la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

El look de la hija de la infanta Elena

Desde la propia marca han compartido los detalles del estilismo de Victoria Federica. La sobrina del Rey Felipe VI ha elegido una falda larga estampada y un top a juego, creando un efecto de total look. Se trata de la falda modelo liona, cuyo precio no llega a los 140 euros. El cuerpo a juego, en el mismo estampado, es sin mangas y con cuello alto con lazada en la parte posterior. Su precio es de 119 euros. Para completar el estilismo, la hija de la infanta Elena llevó una chaqueta austriaca de lana.

Una firma con sentido

Himba Collection es una marca de moda española que se caracteriza por producir prendas de edición limitada y confeccionadas de manera consciente en España. La firma pone el foco en la artesanía, la calidad y la sostenibilidad. Fundada por los influencers María García de Jaime y Tomás Páramo -muy amigos de Victoria Federica de Marichalar-, la marca apuesta por recuperar patrones clásicos, lo que dota a sus prendas de un estilo atemporal.

El estilismo elegido por Victoria Federica. (Foto: Redes sociales)

Himba Collection realiza siempre colecciones limitadas de aproximadamente 100 unidades por prenda, con precios que van desde los 90 a los 150 euros. El nombre de la marca está inspirado en la tribu Himba de África, conocida por ser liderada por mujeres. Desde la firma quieren recalcar la importancia de estos valores de fuerza y feminidad en sus diseños.