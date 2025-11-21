La Reina Sofía hace historia y recibe el toisón de oro de manos del Rey Felipe

Día histórico para la Familia Real de España y para la Corona. Cinco décadas después de la restauración de la monarquía en nuestro país, la Reina Sofía ha recibido de manos de su hijo el collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro. En una ceremonia celebrada a primera hora de la mañana en el Palacio Real y junto a otras figuras destacadas de los primeros años de la transición hacia la democracia, doña Sofía ha ingresado como miembro de esta importante orden, de la que también forman parte Beatriz de los Países Bajos, Margarita de Dinamarca y la princesa Leonor de Borbón. La heredera ha sido la última mujer en recibir la insignia -en 2018 y en el Salón de Columnas del Palacio Real- y está llamada a convertirse en la gran maestre en el futuro. Antes de ella, la última mujer en ostentar este cargo fue Isabel II, en un período marcado por las guerras carlistas que cuestionaban su legitimidad al frente de la Corona, así como de la orden.

Don Felipe siempre ha tenido muy presente la labor de la Reina Sofía, de hecho, quiso dedicarle unas palabras durante su discurso de proclamación hace ya más de una década, cuando ella tuvo que dar un paso atrás para dejar paso a doña Letizia: «Y me permitirán también, señorías, que agradezca a mi madre, la Reina Sofía, toda una vida de trabajo impecable al servicio de los españoles. Su dedicación y lealtad al Rey Juan Carlos, su dignidad y sentido de la responsabilidad, son un ejemplo que merece un emocionado tributo de gratitud que hoy -como hijo y como Rey- quiero dedicarle», dijo el monarca.

La Reina Sofía en el Palacio Real. (Foto: Gtres)

Ha sido en torno a las 10:30 cuando ha comenzado la ceremonia en el Palacio Real, en concreto, en el Salón del Trono. Siete años después de que el Rey Felipe impusiera la insignia a su hija mayor, doña Leonor, siguiendo la tradición, ahora ha querido reconocer el trabajo de su madre a lo largo de todos los años de servicio a España y a la Corona.

La emoción de la Reina Sofía

Tras la llegada de la Familia Real al Salón del Trono, la Reina Sofía y el resto de nuevos miembros de la orden han entrado en la sala. La madre del Rey, muy sonriente y vestida con un conjunto de levita y vestido largo en tono rosa con detalles de pedrería -un tono, por cierto, en la misma gama cromática que el que llevó el día de la proclamación de Juan Carlos I-, a juego con el traje elegido por doña Letizia, se ha sentado a la derecha de la tarima en la que estaban los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía. A la izquierda de la Familia Real se han ubicado Felipe González, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miguel Roca.

La Reina Sofía recibe el toisón de manos del Rey Felipe. (Foto: Gtres)

En su discurso, el Rey Felipe VI ha destacado la labor que desarrollaron en la transición hacia la democracia todos los nuevos miembros de la orden y han sido especialmente emotivas las palabras dedicadas a la Reina Sofía: «Por una vida entera de servicio ejemplar de lealtad a la Corona. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas y por tu sentido del deber. La figura de la Reina Sofía forma parte de la memoria afectiva de la España democrática», ha dicho.

Doña Sofía ha sido la primera en recibir la insignia de manos del Rey. La madre del monarca se ha acercado hasta él para que se la colocara en la solapa izquierda de la levita, tras lo cual los asistentes han empezado a aplaudir. Después de ella, don Felipe ha impuesto la insignia al resto de nuevos miembros.

*Noticia en elaboración*