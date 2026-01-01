El esmoquin que comparten la Princesa Leonor y la Reina Letizia ya está en Zara

El esmoquin es una de esas prendas que han sabido reinventarse con el paso del tiempo sin perder su esencia. Nació a finales del siglo XIX como una alternativa más informal al frac masculino, pensada para cenas privadas y reuniones sociales de la aristocracia británica. Con el tiempo, aquel smoking jacket se convirtió en un símbolo de elegancia nocturna, asociado al refinamiento y al estatus. Lo que en origen fue una prenda estrictamente masculina acabaría encontrando, décadas después, un lugar destacado en el armario femenino.

El gran punto de inflexión llegó en 1966, cuando Yves Saint Laurent presentó Le Smoking, un traje de chaqueta para mujer que rompía con las normas de la época. Aquella propuesta no solo introdujo el esmoquin en la moda femenina, sino que también redefinió su significado: vestir como un hombre dejaba de ser una transgresión para convertirse en una declaración de estilo, seguridad y autonomía. Desde entonces, el esmoquin pasó a asociarse a una feminidad sobria, elegante y poderosa, una idea que sigue plenamente vigente.

La Princesa Leonor con la blazer entallada de líneas limpias y solapas satinadas. (Foto: Gtres)

En España, la Reina Letizia ha sido una de las grandes defensoras de esta prenda. A lo largo de los años ha recurrido al esmoquin en distintos actos oficiales, siempre apostando por versiones depuradas, estructuradas y perfectamente ajustadas al protocolo. Su manera de llevarlo ha consolidado esta prenda como una opción válida y recurrente dentro del vestuario institucional, demostrando que el traje de chaqueta puede ser tan solemne como un vestido largo.

La Princesa Leonor, versión contemporánea del esmoquin institucional. (Foto: Gtres)

Ese mismo lenguaje estético tuvo continuidad en 2024, cuando la Princesa Leonor eligió un traje tipo esmoquin para la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Para una ocasión tan relevante, la heredera optó por un conjunto negro de líneas clásicas, compuesto por pantalón recto y una americana estructurada con hombros marcados y grandes solapas. Llevó la chaqueta completamente abrochada, dejando ver ligeramente el chaleco a juego, una elección que ayudaba a definir la silueta sin perder sobriedad. El resultado fue un look elegante, contenido y muy acorde al carácter institucional del acto.

La Reina Letizia, referente absoluto del esmoquin femenino. (Foto: Gtres)

Más allá de los actos oficiales, el esmoquin femenino se ha convertido también en una opción versátil para el día a día o para ocasiones especiales. Puede llevarse con una camisa blanca clásica para un resultado más formal, o con un top lencero o una blusa fluida si se busca un aire más relajado. En cuanto al calzado, funciona igual de bien con zapatos de salón, sandalias de tacón o incluso mocasines y bailarinas, según el contexto. Los accesorios suelen mantenerse al mínimo: un cinturón fino, un bolso estructurado o unos pendientes discretos son suficientes para completar el conjunto sin restarle protagonismo.

El look replicado de Zara

Como suele ocurrir cuando un look real genera impacto, la inspiración no tardó en llegar a las tiendas. Zara ha lanzado una blazer entallada estilo esmoquin que recuerda claramente a este tipo de silueta. Se trata de una chaqueta negra con cuello solapa en tejido satinado, hombreras marcadas, cintura entallada, bolsillos y cierre frontal con botón forrado al tono. Su precio es de 49,95 euros.

La opción de esmoquin de Zara.

Para completar el conjunto, la firma propone también un pantalón recto de tiro alto, disponible por 29,95 euros, con pernera recta y cierre frontal con cremallera, botón interior y gancho. Juntas, ambas piezas recrean un traje sastre elegante y versátil.