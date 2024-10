Concierto de los Premios Princesa de Asturias 2024: a qué hora es y dónde verlo en directo

El Concierto de los Premios Princesa de Asturias 2024 es uno de los principales actos de estos premios que mantienen el país y el mundo entero con la mirada puesta a Oviedo. La tierra donde nació la Reina Letizia y el lugar en el que se forjó el nombre de un príncipe convertido en rey Felipe VI.

A qué hora es y dónde ver en directo el concierto de los Premios Princesa de Asturias 2023

El XXXII Concierto Premios Princesa de Asturias tendrá lugar el jueves 24 de octubre de 2024 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo bajo el rótulo de Paisajes sonoros de América. Este Será uno de los actos en los que podremos ver a la Familia Real al completo.

Los Reyes, acompañados la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, presidirán el XXXII Concierto #PremiosPrincesadeAsturias «Paisajes sonoros de América», organizado por la Fundación Princesa de Asturias, en colaboración con la Fundación Cajastur. 📅 Jueves 24 de octubre

🕢… pic.twitter.com/cmtLIDKazY — Premios Princesa de Asturias (@fpa) October 20, 2024

La cita contará con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), y tendrá como principal protagonista a una de las directoras de orquesta más mediáticas del momento, Alondra de la Parra, actual directora musical de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

El programa, que incluye la participación del pianista Thomas Enhco, está formado por Three Dance Episodes, del musical On the Town, del estadounidense Leonard Bernstein, Rhapsody in Blue de George Gershwin ), Chôros No. 10 «Rasga o Coração» de Heitor Villa-Lobos (Brasil) y Maracatu de Chico-Rei de Francisco Mignone (Brasil). A este concierto, de carácter institucional, se puede acceder únicamente a través de invitación de la Fundación.

No obstante, el ensayo general, que tendrá lugar el miércoles 23 en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a las 20:30 horas, se abrirá al público de forma gratuita. El reparto de entradas para asistir al ensayo se realizará en las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe el sábado, 19 de octubre, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas, o hasta agotar las localidades. Se entregará un máximo de dos entradas por persona.

Este acto también se podrá seguir por medio de canales en streaming como YouTube y en RTVE, donde podremos ver llegar a los invitados y empezar con un acto que siempre acaba siendo la antesala de unos premios que están a la vuelta de la esquina.