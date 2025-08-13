Mario Vaquerizo se pronuncia tras su polémico pregón en Elche: "El que tiene boca se equivoca"

El pasado 7 de agosto, Mario Vaquerizo fue el encargado de dar el pregón que marcaba el inicio de las fiestas patronales de Elche, Alicante. Desde que le ofrecieron este privilegio, el cantante de Nancys Rubias siempre se había mostrado muy orgulloso de la oportunidad que le había brindado el ayuntamiento de la ciudad mencionada, pero, sin embargo, lo que debió ser un momento especial y festivo quedó reducido a la polémica tras un lapsus que protagonizó en riguroso directo y que ha sido duramente criticado por los vecinos. Y es que el artista se refirió a los ciudadanos de Elche con un gentilicio equivocado. «No eres nadie en esta vida si no eres iliceño, ilitizano… Gracias por permitirme serlo, de verdad», expresó.

Sus palabras generaron una gran oleada de críticas en las redes y, en medio del revuelo, Mario Vaquerizo ha roto su silencio delante de los micrófonos de Gtres para pronunciarse sobre lo ocurrido. «De verdad, buscáis polémica donde no la hay. ¿Es que sabes lo que pasa? Que paso total de las redes. ¿Y sabes lo que te digo? Que quien tiene boca se equivoca», comenzaba a decir.

Mario Vaquerizo en Madrid. (Foto: Gtres)

Aprovechando su intervención con los medios, Mario hacía hincapié en que había sido una experiencia muy buena y que se lo pasó estupendamente. «Me lo pasé bomba. La gente de Elche es maravillosa. Estuve en varios sitios y fue todo perfecto. […] Pregúntaselo a todo el mundo, que estuvo todo perfecto. ¡Viva Elche! ¡Viva la Dama de Elche», concluía. ¡Dale al play para verlo!

Las críticas a Mario Vaquerizo en la red

Las redes sociales han sido el principal medio por el que los vecinos de Elche han criticado la participación de Mario Vaquerizo como pregonero de las fiestas patronales de 2025. De hecho, han definido como «vergonzoso» que no supiera el gentilicio correcto de la zona.

Cuando en el pleno de Elche decidieron que Mario Vaquerizo sería el pregonero de las fiestas, probablemente había una lista con varios candidatos. Alguno, incluso, podría ser de Elche, de Alicante o, como mínimo, de la Comunidad Valenciana. Pero no: había que buscar marca… pic.twitter.com/k3ocfIAcrM — Ross (@enricross1964) August 9, 2025

«Regaló frases inconexas y demostró un desconocimiento de la ciudad, que no hubiese pasado nada si en el viaje desde Madrid se lo hubiera preparado un poquito», «Denota ignorancia y desidia. Ni tan siquiera se preocupa de preparárselo para no quedar como el culo», «Era mucho mejor haber puesto a hacer el pregón a alguien que fuera de Elche, y hubiese hecho algo importante por la cultura ilicitana», «El problema no es que Mario Vaquerizo no sepa cuál es el gentilicio de Elche. El problema es que se les haya ocurrido contratarlo para ser pregonero», «¿A quien se le ocurre llevar a este impresentable a dar un pregón?», escribían algunos internautas.