El plan con sabor español de Mario Vaquerizo y Elsa Pataky: "Cena de chicas"

Mario Vaquerizo nos ha sorprendido con una imagen de lo más especial y que no ha dudado en compartir en redes sociales, y es que el televisivo se ha reencontrado con su gran amiga Elsa Pataky y con Beatriz Matallana, con las que ha compartido una divertida cena. «Cena de chicas con dos de mis favoritas de toda la vida», ha presumido. Y es que el grupo de celebrities ha optado por un restaurante con un sabor muy español y tradicional: Casa Salvador. Aquí, han podido disfrutar de unos platos muy típicos de nuestra gastronomía: desde jamón y lomo ibérico, a una gran variedad de verduras y también carnes. Sin olvidarnos de los míticos callos a la madrileña, o el rabo de toro estofado. Y todo con precios bastante económicos que rondan desde los 8 a los 20 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario (@mariovaquerizooficial)

Una elección que, por otro lado, no sorprende, ya que no es la primera vez que Elsa Pataky confiesa lo mucho que echa de menos la comida española. De ese modo, la actriz y modelo aprovecha siempre su vuelta a casa para poder degustar algunos de sus platos favoritos. Concretamente, la tortilla de patata y el jamón. Y es que según explicaba en alguna entrevista, a pesar de que también puede cocinarla en Australia, para ella la tortilla no sabe igual. Y si por algo se caracteriza Casa Salvador es por la tradición. Este famoso restaurante castizo también ha dado de comer a actrices de la talla de Cate Blanchett, y en su día también pasaron por allí estrellas como Charlton Heston o Ava Gardner.

Mario Vaquerizo y Elsa Pataky en un photocall de 2014. (Foto: Gtres)

Casa Salvador, punto de encuentro para las estrellas de Hollywood

De esta forma, se ha convertido en un punto de encuentro ideal para Vaquerizo y sus amigas, además de estar situado en pleno centro, –concretamente, en el barrio de Chueca–. Y si bien la imagen que ha compartido el marido de Alaska no nos deja ver bien lo que comieron durante la cena, sí que sabemos que se lo pasaron estupendamente. «Mil gracias por una velada tan tan tan divertida», escribe junto a la instantánea que enseguida se ha llenado de comentarios aplaudiendo esta reunión. Sobre todo, porque muchos habrían pagado por ser el cuarto comensal y compartir mesa con ellos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casa Salvador Madrid (@casasalvadormadrid)

«Gente bonita», «Sois geniales los tres» o «¡Qué buena mesa y qué bien se come en Casa Salvador!», les dice otra usuaria haciendo referencia al establecimiento. De hecho, desde la cuenta del propio restaurante no se han quedado atrás y también han reaccionado, y es que dejan claro que ha sido todo un honor recibirlos. Mientras que Elsa Pataky le ha respondido a su amigo dejando claro que hubo muchas risas durante la velada. «Y lo que nos reímos siempre juntos», ha comentado en la publicación. Un plan que, seguramente, esperan poder repetir muy pronto.