El plan más especial de Elsa Pataky en Londres por su cumpleaños

Elsa Pataky ha celebrado por todo lo alto su 49 cumpleaños. La actriz ha reaparecido junto a su marido, Chris Hemsworth, y dos de sus hijos en Londres -donde han hecho una parada durante sus vacaciones en España-. Desde hace una década que la modelo vive en Australia, donde ha encontrado su hogar y donde ha formado su familia junto al actor, con el que se caso hace 15 años. Sin embargo, cuando su agenda se lo permite, la socialité regresa a sus orígenes. A punto de cumplir su quinta década de vida, la intérprete ha reaparecido espectacular en Inglaterra por un motivo muy especial.

Así ha celebrado Elsa su cumpleaños

Como cada verano, Elsa hace sus maletas para trasladarse a España. A pesar de las infinitas playas de Australia, la actriz elige nuestro país como el destino para pasar su verano y, así, pasar tiempo de calidad con su familia y sus amigos. Sin embargo, al igual que el año pasado, no ha desconectado del todo ya que, en pleno mes de julio ha volado hasta Londres para la premiere de Limitless: Live Better Now la segunda temporada de la docuserie de su marido. Además, el matrimonio no lo hizo en solitario, pues estuvieron acompañados por Sasha y Tristán, dos de sus tres hijos- que tienen 11 años- por los padres del actor y por su hermano -y cuñado de la intérprete-, Liam Hemsworth.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth. (FOTO: GTRES)

Elsa, sin duda, se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida. Ha encontrado la paz y estabilidad en la otra punta del mundo. Prueba de ello es que en el pre estreno del nuevo proyecto de su marido reapareció deslumbrante y, para la ocasión, apostó un vestido azul cielo con transparecias y brillos que combinaba con unos tacones a juego.

El futuro de Elsa Pataky

Además de por ocio, es habitual que al menos una vez al año Elsa viaje a España por motivos de trabajo. Hace solo unos meses estuvo rodando una película en Salamanca y aprovechó el viaje para presentar como imagen la colección de una conocida marca de calzados.

Elsa Pataky junto a su familia política. (FOTO: GTRES)

En el mencionado evento, que tuvo lugar en el Hotel Madrid Edition, la mujer de Chris Hemsworth no se resistió a hacer una lectura del futuro. Desde LOOK pudimos hablar con la vidente parisina que le leyó las cartas y que nos desveló que fue lo que le dijo a la actriz, de la que destacó su simpatía y cercanía durante toda la sesión. Además, nos deslizó que la carta que le salió a Pataky fue La Estrella, una de las más positivas: «Se dice que las cartas pueden ser positivas y negativas. Pero al estar sola, esta carta es muy positiva, aunque es muy lenta para cualquier cuestión de la que se hable. Se dice que suele referirse a algo que se está generando, especialmente en los proyectos o negocios que se han puesto en marcha o en los que tiene pensados».