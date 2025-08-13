Última hora sobre la salud de Jaime Anglada: "Estable dentro de la gravedad y esperando una operación"

Jaime Anglada continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases. El pasado 8 de agosto, mientras circulaba en su motocicleta, fue atropellado por un coche cuyo conductor se dio a la fuga y, aunque en un principio su estado de salud pendía de un hilo, lo cierto es que el último parte médico que ha trascendido ofrece cierta luz a la situación, ya que aseguran que «está estable dentro de la gravedad y en espera de un tratamiento quirúrgico a lo largo de los próximos días».

Según lo publicado, la primera operación a la que se someterá será de la cadera y tendrá lugar este mismo miércoles. 24 horas después, los médicos le realizarán una intervención de mandíbula. Y es que cabe recordar que, además del traumatismo craneoencefálico severo que señalaba el primer parte médico, también se añadían varias lesiones, entre ellas en la cadera, en la mandíbula y en las costillas.

Jaume Anglada en un evento. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo que ha salido a la luz este último parte, Julian Aguirre, uno de los amigos más cercanos del círculo de Anglada, explicó el pasado lunes, 11 de agosto, desde el plató del programa Y ahora Sonsoles, que el cantante «iba a tardar mucho tiempo en recuperarse». «Yo no sé los partes médicos que están pasando. Yo sé realmente cómo se encuentra él. Los amigos muy cercanos les mandamos un WhatsApp cada mañana para ver cómo ha pasado la noche», contaba. «Es una persona muy conocida y muy querida porque es todo corazón. Esto es una tragedia que le ha pasado a muchas personas que van en moto y no se ha convertido en una noticia tan mediática. Pero es que Jaime es muy conocido. […] A él no le gusta que hablemos de él. Es fastidiado que tenga que salir a la luz Jaime Anglada por esta noticia cuando es lo que más va a odiar cuando se despierte», añadía.

Jaime Anglada en una actuación en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Julián también desvelaba que «están despertándole poco a poco» y que le están «haciendo preguntas muy obvias como cuántos hijos tiene», las cuales, en muchas ocasiones, no era capaz «de responder de la manera acertada».

Más allá de Julián Aguirre, entre los allegados de Anglada también se encuentra el Rey Felipe VI, quien, junto a su mujer, la Reina Letizia, está muy pendiente de la evolución del mencionado. De hecho, han solicitado que les mantengan informados en todo momento ante cualquier novedad sobre su estado de salud, según ha trascendido.