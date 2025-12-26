La cuenta de Instagram de los Reyes alcanza el millón de seguidores tras el Mensaje de Navidad

Buenas noticias para la cuenta oficial de Instagram de la Casa de S.M. el Rey. El perfil de la Familia Real en esta red social ha logrado alcanzar por fin el millón de seguidores. Ha sido justo después de la emisión del último Mensaje de Navidad de S.M. el Rey. Un discurso innovador a todos los niveles, en el que por primera vez el monarca apareció de pie en lugar de sentado y que se grabó en un plano secuencia, lo que le aportó un aspecto casi cinematográfico.

Las novedades en este Mensaje de Navidad han tenido mucho que ver con la incorporación de la periodista Rosa Lerchundi al equipo de Zarzuela. Lerchundi sustituye desde el pasado mes de septiembre a Jordi Gutiérrez, que ha estado al lado de los Reyes desde la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

Como ya hemos dicho, ha sido la primera vez que don Felipe ha optado por aparecer de pie durante el discurso, aunque ya ha elegido como escenario el Palacio Real como escenario en otras ocasiones. El monarca ha seguido los pasos de otros royals como Guillermo de Holanda, Carlos III del Reino Unido o el nuevo gran duque de Luxemburgo, que siempre pronuncian sus mensajes de estas fechas tan especiales de pie. Este gesto se interpreta como un deseo de transmitir cercanía sin perder la firmeza, a la vez que una intención por modernizar un formato que había permanecido inalterable los últimos años.

Sin duda, esta decisión ha sido un acierto, así como la retransmisión en directo a través de las redes sociales y la publicación de algunos cortes destacados con fragmentos del mensaje. Gracias a estos gestos y a una comunicación más directa e interactiva, los Reyes han llegado al millón de seguidores tanto en Instagram como en X -antigua Twitter-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Casa de Su Majestad el Rey (@casareal.es)

Un crecimiento importante

Aunque la Casa Real tenía cuenta en X y en YouTube desde hacía tiempo, los Reyes no contaban con perfil en Instagram hasta hace poco. Un detalle que contrastaba mucho con otras casas reales, que llevan utilizando esta red desde hace tiempo, con más o menos acierto. Algunas monarquías como la británica gestionan sus perfiles con maestría y tienen cuentas separadas para varios de sus miembros. En Mónaco, por ejemplo, la princesa Charlene solía tener un perfil personal que gestionaba ella -que ya no existe-, de la misma manera que la reina Rania de Jordania también sigue contando con su propio perfil al margen del oficial de la casa real jordana.

Los Reyes y sus hijas inauguraron su cuenta oficial durante los actos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado, en 2024. Un perfil en el que llevaban tiempo trabajando, pero que no vio la luz hasta entonces. Ahora, poco más de un año después -año y medio aproximadamente-, la cuenta se ha disparado en seguidores y ha alcanzado esta cifra tan esperada.

El Rey Felipe VI durante su Mensaje de Navidad. (Foto: Casa Real)

Los números del mensaje

Este año el Mensaje de Navidad de S.M. el Rey no ha contado solamente con innovaciones a nivel técnico, de escenografía y de postura del monarca, sino que también ha sido más breve, dinámico y conciso. El texto ha contado con menos palabras que el del año anterior -de 1800 a 1126- y una duración menor. Esto le ha aportado mayor claridad y concisión.