De Xandra Falcó a Susanna Griso: los looks más comentados de la gala ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’

Madrid se ha vestido de gala durante una de las grandes noches del año. El Teatro Real de la capital se ha llenado de estrellas para celebrar un evento que lleva por nombre Las Top 100 Mujeres Líderes. Algunas de las invitadas han sido la presentadora Susanna Griso, la cantante Chenoa o la socialité Xandra Falcó. Todas han llevado looks muy acertados que merecen ser mencionados.

Antes de entrar en detalles podemos hablar de esta ceremonia para entender en qué consiste. Es un proyecto impulsado por la organización Women Leaders cuyo objetivo es dar visibilidad al liderazgo femenino. De esta forma, los responsables del evento se ponen en contacto con las mujeres del momento y les ofrecen asistir. Por ese motivo, se han dejado ver por allí algunos rostros tan conocidos como Samantha Vallejo-Nágera o Begoña Villacís.

El mundo de la comunicación, de la política, de la empresa y de la cultura se ha reunido en el Teatro Real de Madrid para rendir un homenaje que, como no podía ser de otra forma, ha despertado el interés de la cróncia social. A continuación, analizamos los estilismos más acertados.

Xandra Falcó

Xandra Falcó posando. (Foto: Gtres)

Xandra Falcó es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. Tiene un perfil bajo y únicamente se deja ver en eventos importantes, como es el caso de Las Top 100 Mujeres Líderes. En esta ocasión, ha lucido un vestido estampado en tonos negros y marrones, de cuello redondo y con una pequeña apertura que aportaba un toque diferente.

Ha completado su estilismo con una capa negra y un bolso de mano que no tardará en convertirse en tendencia ahora que se acerca la temporada de comuniones y bodas.

Susanna Griso

Susanna Griso posando. (Foto: Gtres)

Susanna Griso ha vuelto a demostrar su elegancia con un estilismo que no ha pasado inadvertido, apostando por un sofisticado conjunto de dos piezas en tono terracota, un color especialmente favorecedor para mujeres rubias.

La presentadora de Espejo Público ha elegido un cuerpo holgado confeccionado en un tejido satinado, con cuello halter, hombros al descubierto y un escote cruzado que aportaba movimiento y delicadeza al conjunto. La prenda superior se combinaba con una falda en un tono ligeramente más vivo, diseñada con una silueta sirena que generaba un sutil efecto de movimiento al caminar.

Samantha Vallejo-Nágera

Samantha Vallejo-Nágera posando. (Foto: Gtres)

Samantha Vallejo-Nágera ha apostado por un estilismo de aire romántico que destaca por su delicadeza y naturalidad. La chef lució un vestido de corte relajado en un suave tono celeste, una elección que transmitía frescura y elegancia a partes iguales. La prenda sobresalía especialmente por el trabajo de abalorios de cristal repartidos a lo largo del tejido, formando motivos florales y finas líneas verticales que estilizan la silueta.

Begoña Villacís

Begoña Villacís posando. (Foto: Gtres)

Begoña Villacís ha hecho una apuesta sencilla para asistir a la gala de Las Top 100 Mujeres Líderes, pero ha sabido encontrar la clave y se ha convertido en una de las mejor vestidas de la noche. Se ha decantado por un vestido de corte midi en color dorado que ha combinado con un una chaqueta negra y unos zapatos muy originales que rompían con las líneas clásicas del resto del look. Sin duda, una combinación perfecta.

Chenoa

Chenoa posando. (Foto: Gtres)

La cantante y presentadora de TVE ha vuelto a apostar por el diseñador Alejandro de Miguel, responsable del sofisticado vestido rojo que lució en esta ocasión. La pieza destaca por su corte asimétrico, que aporta dinamismo a la silueta y por un original escote en forma de hoja que enmarca el escote con un aire muy refinado.