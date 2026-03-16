Marius Borg, hijo de Mette Marit, destrozado ante el juez: "Soy un monstruo"

Marius Borg permanece en prisión mientras la primera fase del juicio contra él ya ha terminado. La petición de la defensa del hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega ha sido rechazada por el Tribunal del Distrito de Oslo y, por el momento, el joven continuará en prisión preventiva. Durante estas semanas, Borg ha estado recibiendo las visitas de su madre y del príncipe Haakon, a quienes no se ha visto en la sala, pero sí a las puertas del recinto penitenciario. Su padre, Morten Borg, sí que ha estado en el juzgado.

Aunque todavía quedan varias sesiones de este proceso, la primera fase ya se ha dado por concluida. Unas jornadas marcadas por varios testimonios y por la declaración del propio Marius en la última de las sesiones. El hijo de Mette-Marit de Noruega tomó la palabra e hizo un intenso alegato sobre todo lo que ha supuesto este caso para él.

Una imagen de Marius Borg en el juicio. (Foto: Gtres)

Marius Borg se rompe en el tribunal

Tal como han recogido medios locales, el hermano de la princesa Ingrid de Noruega se dirigió al juez y denunció la presión mediática que tanto él como su familia han estado sufriendo desde su primera detención: «La presión mediática a la que he sido sometido me ha borrado como persona. Ya no soy Marius. Soy un monstruo», dijo sin apenas poder contener las lágrimas.

El hijo mayor de Mette-Marit aseguró que, debido a esto, se ha quedado totalmente aislado y todo el país le odia. «He perdido el 98% de mi red social. Y los pocos que me quedan no se atreven a salir a comer a un restaurante conmigo ni quieren que los vea», dijo el joven, que está profundamente devastado.

El equipo legal de Marius Borg. (Foto: Gtres)

Marius declaró ante el juez que sus amigos ya no le invitan a salir y que nadie quiere tener contacto con él por miedo a que les salpique la polémica. Además, aseguró que todo este proceso está teniendo una fuerte repercusión en su salud mental: «Me están evaluando para detectar un posible trastorno de estrés postraumático (TEPT). Tengo ansiedad social severa. Tengo depresión profunda», recalcó en una intervención en la que también criticó la actuación de la policía, que ha contribuido, según él, a esta sensación de aislamiento.

Recta final del juicio

Aunque la primera fase del proceso ya ha terminado, este juicio se ha convertido en uno de los más largos que se ha celebrado en Oslo en los últimos tiempos, sobre todo, porque son muchos los delitos de los que se acusa a Marius. Se espera que la sentencia se conozca en el mes de mayo, aunque ahora queda por delante una fase muy importante previa a las deliberaciones finales.

Marius Borg y la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres)

El juicio contra Marius Borg se está produciendo en uno de los momentos más delicados para la familia real noruega y para la monarquía en general. Hay que recordar que la propia Mette-Marit está en el punto de mira por su relación con Jeffrey Epstein y también se encuentra en una situación complicada por su estado de salud.