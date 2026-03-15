Controlar la salud es fundamental para cualquier deportista, tanto amateur como profesional. Sin embargo, en el caso de estos últimos, cobra todavía una mayor importancia, ya que de su estado físico y de su buen funcionamiento dependen en gran medida los resultados y los hitos que puedan alcanzar a lo largo de su trayectoria deportiva. Centrándonos en el tenis de élite, los partidos pueden prolongarse durante horas, y el nivel de exigencia física y mental en cada encuentro es muy elevado. Es por ello por lo que cada vez son más los jugadores de este deporte los que recurren a la tecnología para obtener datos precisos sobre su rendimiento.

Uno de los ejemplos más destacados es el de Carlos Alcaraz, considerado actualmente como uno de los mejores en el ámbito. En sus últimos torneos, ha sido visto utilizando un dispositivo tecnológico que le ha ayudado a llevar a cabo este control tan exhaustivo de su cuerpo. Se trata de una pulsera Whoop, la cual está centrada en la monitorización continua de la salud, el sueño y la recuperación física.

Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Entre sus características más únicas se encuentra la de que no tiene pantalla, ya que, según lo trascendido, otro de sus objetivos es evitar distracciones y mantener la concentración. Es por ello por lo que la Federación Internacional de Tenis ha aprobado su uso para los partidos, ya que considera que no representa ningún riesgo para la seguridad de los jugadores ni mejora sus habilidades de forma artificial. Por otro lado, analiza los datos obtenidos para optimizar el rendimiento y el descanso, ofreciendo informes detallados en la aplicación del móvil. De hecho, puede registrar hasta 140 comportamientos y hábitos distintos.

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Sin duda, este tipo de herramientas se ha convertido en un aliado clave para los deportistas, ya que les permite ajustar mejor los entrenamientos y optimizar el rendimiento en la competición. De hecho, tal y como señalan en su propia página web, no solo utiliza esta pulsera Alcaraz, ya que le siguen otros muchos rostros conocidos como Cristiano Ronaldo, Nelly Korda, Aryna Sabalenka, Stef Williams o Virgil van Dijk.

La historia de Whoop

La firma Whoop fue fundada en 2012 por Will Ahmed, un estudiante de Harvard. Su idea surgió mientras era capitán de su equipo de squash en la universidad citada, ya que observó que sus compañeros sufrían lesiones muy a menudo debido al sobreentrenamiento. En 2014 lanzó su primer dispositivo y, actualmente, se ha consolidado como una importante empresa dentro del ámbito deportivo que cuenta con casi 800 empleados trabajando a tiempo completo.