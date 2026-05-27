Este pasado martes 26 de mayo, el Palacio Municipal de IFEMA ha desplegado su alfombra roja para acoger la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España, a los que han acudido numerosos rostros conocidos de la industria que han sido galardonados. Una noche en la que la nota musical la ha puesto uno de los grandes artistas del país, Joan Manuel Serrat, que dio un emotivo discurso cargado de emotividad y, cuando menos, significativo.

El significativo discurso de Joan Manuel Serrat

En 2022, Joan Manuel Serrat dijo adiós a los escenarios. El intérprete de Mediterráneo decidió dar un paso atrás en la música o, al menos, en el directo. Sin embargo, desde entonces, sí que ha hecho algunas apariciones puntuales. De hecho, y debido a su decisión, recientemente puso en valor que le había dado la sensación de que se sentía «invisible» pese a su trayectoria: «Se retira el derecho a ser visible. Sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieren utilizar para una cosa u otra? Pues para las que me gusten, me dejaré y para las que no me gusten, no me dejaré (…). Tengo todas las ganas de vivir. No me van a quitar, mientras pueda, sentir esa maravilla que es la vida».

Semanas después de estas palabras, ahora el maestro de la música ha hecho un emotivo discurso en los Premios de la Música de España tras recibir el Premio de Honor. «No me lo esperaba. Gracias a la Academia por este Premio de Honor, que es un premio a la supervivencia, que suele llegar a una edad avanzada. Cuando comencé a cantar, jamás imaginé que iba a tener a estas alturas de partido un momento como este», dijo haciendo referencia a su edad.

El artista, además de mostrar el orgullo que siente por su trayectoria, no ha olvidado hacer un repaso de sus orígenes: «Soy hijo de obreros y campesinos, pero eran muy cantarines. Cantaba con mi madre cuando tocaba pelar guisantes. La música forma parte de nuestros ritos, de nuestros rezos, de nuestros sueños. Nuestros héroes han cantado a lo largo de los años. «Quién sabe dónde estaremos en un año».

Por su parte, el cantante también se ha abierto para hablar sobre el paso del tiempo y las consecuencias que tiene: «Todo sucede muy deprisa y, quién sabe, como yo también me olvido de las cosas y sé que a todos y a todas nos alcanza el olvido, porque yo también me olvido de los nombres, de las caras, de cosas…».

A punto de ser bisabuelo

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Este reconocimiento llega en un momento muy dulce para el artista. Dentro de muy poco volverá a ser bisabuelo y, esta vez, por partida doble. Su nieta, Luna Serrat, se convertirá en madre por primera vez… ¡Y de gemelas! La joven dará la bienvenida al mundo próximamente a sus dos niñas, fruto de su relación sentimental con Dani Ceballos, jugador del Real Madrid.