Aunque no exista, Pedro Pascal admite haber forjado un vínculo con Grogu: «Es real en nuestros corazones»

The Mandalorian fue uno de los pocos brotes verdes creativos que Disney consiguió sacar de la franquicia de Star Wars. La casa del ratón había sido responsable de la última trilogía cinematográfica, pero aunque esta logró aunar miles de millones de dólares en el box office internacional, la marca se depauperó por culpa de unas historias y personajes que no lograron conectar emocionalmente con la base de fans. Entonces el estudio recurrió a Disney Plus para lanzar su primera serie y el resto es historia: Pedro Pascal nos emocionó y el diminuto Grogu –conocido como Baby Yoda– conquistó nuestros corazones.

El pasado fin de semana, la exitosa serie dio un esperado salto cinematográfico que no conquistó al grueso de la crítica especializada. En cambio, en lo económico cumplió las expectativas. The Mandalorian & Grogu recaudó 165 millones de dólares en su primer fin de semana, teniendo el beneplácito de unos espectadores arrastrados por las tres temporadas del serial original. Por eso y a pesar de ese 62% de Rotten Tomatoes, la nueva aventura de este tándem galáctico ha obtenido el respaldo del público, entrando de lleno la compenetración y el vínculo emocional entre Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu. Esa experiencia se siente casi como algo palpable que difumina el hecho real de que el personaje es en realidad una marioneta.

Pedro Pascal y su vínculo con Grogu:

Desde la promoción de la serie hasta la presentación del filme, el intérprete chileno siempre ha actuado fuera de cámaras, haciendo ver –como parte de la performance– que Grogu es un personaje real. Un decisión razonable, sobre todo teniendo en cuenta el producto familiar que representa The Mandalorian & Grogu.

Por eso, cuando un entrevistador de Rotten Tomatoes le preguntó qué era lo que veía en Grogu después del grito de «¡corten!» en el set, el nominado al Globo de Oro explicó cómo, fuera de la ficción, existen elementos reales que se entremezclan con los personajes y las dinámicas entre ambos:

Pedro Pascal says that he has bonded with Grogu during his journey on ‘THE MANDALORIAN’ just as much as he has with Favreau & Filoni. “I know he’s not real but he’s real in our hearts.” pic.twitter.com/PWBxBrWcdb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 26, 2026

«Para empezar, hay mucho de nosotros dentro de ese traje y debajo de ese casco. Sé que él no es real, pero es real en nuestros corazones».

Pascal recalcó que el rol del mandaloriano no recae solo en él, sino que es fruto de un trabajo colaborativo de varios artistas. Desde el equipo de vestuario a toda una serie de dobles que han interactuado en algún momento con la marioneta en el set.

Desde la propia concepción de la saga, en la que George Lucas se quedó con los derechos de los juguetes y merchandising derivados, el universo de Star Wars ha funcionado como una marca que trascendía lo recaudado en la taquilla. En el caso de Grogu, se estima que la IP ha logrado vender más de 13 millones de muñecos de «Baby Yoda». Se desconoce el impacto real de dicha creación en las ventas generales. Eso sí, se sabe que sólo en productos derivados del mercado minorista global, La guerra de las galaxias se embolsa 1.000 millones de dólares al año. Grogu es la nueva gallina de oro de la compañía y, si es por Disney, seguirá poniendo huevos hasta el fin de los días.

¿Continuará su historia?

El futuro cinematográfico del mandaloriano y su compañero dependerá directamente de los resultados en la taquilla. En teoría, la segunda temporada de Ahsoka conectará directamente con el filme, pero todavía no tenemos una confirmación oficial sobre los planes de futuro que el director Dave Filoni tiene en mente.

La idea general es la de juntar los relatos de The Mandalorian, Ahsoka y Tripulación perdida en una única película en la que a modo «Vengadores» estos personajes terminen con los remanentes del Imperio.