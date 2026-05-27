Los mejores festivales de Madrid este verano 2026: calendario, cartel y todas las fechas

El verano en Madrid es cada año de lo más especial ,ya que en cuanto comienza el calor, la ciudad se llena de escenarios al aire libre, grandes nombres internacionales y propuestas para todos los gustos. Da igual si te va el indie, el pop, la electrónica o lo urbano, porque siempre hay un plan que se ajusta y todo gracias a los festivales de verano en Madrid y que este 2026 vuelven con más fuerza y alguno de ellos, cumpliendo una década de vida.

El calendario de festivales de música en Madrid viene además este año especialmente cargado. Podemos hablar como ya adelantamos, de aniversarios importantes, nuevos festivales que se suman y otros que ya son casi tradición y que vuelven con carteles muy potentes. Algunos duran semanas, otros solo un día, pero todos tienen algo en común y es que convierten Madrid en uno de los grandes epicentros musicales del verano. Asi que si estás pensando en organizarte o no perderte ninguno, aquí tienes una guía clara con los festivales más importantes, sus fechas y lo que puedes esperar de cada uno.

Noches del Botánico 2026

Noches del Botánico vuelve en 2026 celebrando su décimo aniversario, y lo hace con un cartel que está bastante a la altura del momento. Del 3 de junio al 31 de julio, el Real Jardín Botánico Alfonso XIII se convierte en uno de los escenarios más cuidados de la ciudad con un formato es más cercano, con conciertos donde realmente se escucha bien y donde puedes disfrutar sin esa sensación de masificación. Es parte de su éxito, y también lo que hace que muchos repitan cada año.

En esta edición destacan nombres como Rigoberta Bandini, Jean-Michel Jarre, ZZ Top, Zaz o Diana Krall, junto a propuestas más actuales como Lia Kali, Ginebras o Ethel Cain. El cartel mezcla generaciones y estilos sin complicarse demasiado, algo que funciona muy bien.

Fechas clave del cartel:

5 de junio: Rigoberta Bandini

7 de junio: Two Door Cinema Club

22 de junio: Zaz

10 de julio: Jean-Michel Jarre

20 de julio: ZZ Top

27 de julio: Diana Krall

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Mad Cool 2026

Mad Cool vuelve a Villaverde del 8 al 11 de julio con una edición especial ya que como el anterior, cumple su décimo aniversario y lo hace además con cartel de más de 70 artistas y un formato que ya es marca de la casa con varios escenarios, miles de personas y una mezcla de estilos que va del rock al pop, pasando por la electrónica o el indie.

Entre los nombres más destacados están Foo Fighters, Florence + The Machine, Kings of Leon, Pixies, Pulp o Nick Cave & The Bad Seeds. También hay espacio para artistas más actuales como Lorde, Jennie o The Blaze. Entre las fechas más destacadas tenemos:

8 de julio: Foo Fighters, Moby, Wolf Alice

9 de julio: Florence + The Machine, Lorde

10 de julio: Kings of Leon, Pixies

11 de julio: Pulp, Nick Cave

Es, probablemente, el festival más grande del verano en Madrid.

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Río Babel 2026

Río Babel vuelve del 3 al 5 de julio al Auditorio Miguel Ríos, en Rivas-Vaciamadrid, con una propuesta bastante distinta al resto. Aquí la clave está en la mezcla ya que est festival apuesta por unir música española, latina e internacional en un mismo cartel, algo que se nota en los nombres confirmados. En 2026 destacan artistas como Katy Perry, The Offspring, Amaia, Molotov, Bomba Estéreo o La Casa Azul.

Estas son las fechas y conciertos que veremos:

3 de julio: Amaia, La M.O.D.A., Chambao

4 de julio: The Offspring, Molotov

5 de julio: Katy Perry, Bomba Estéreo, La Casa Azul

Iberdrola Music Festival

El Iberdrola Music Festival apuesta por un formato distinto ya que está todo concentrado en un solo día, el 27 de junio, en Villaverde, de modo que se trata de una jornada intensa con un cartel que combina artistas muy conocidos como Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena o Álvaro de Luna. Es una buena opción si no quieres meterte en un festival largo, pero sí vivir una gran noche de conciertos en Madrid.

Subsónico

Subsónico es una de las novedades del verano 2026 y llega con fuerza. Se celebra el 5 y 6 de junio en el Auditorio Miguel Ríos, apostando claramente por la escena urbana. El cartel reúne nombres como Yung Beef, Juicy Bae, Hard GZ, Sticky M.A. o Pablo Chill-E, mezclando artistas consolidados con otros que están creciendo rápido. Es, probablemente, uno de los festivales más interesantes si te gusta el trap, el rap o los sonidos urbanos actuales.

Blockparty Arganzuela

Blockparty Arganzuela vuelve el 6 de junio a la explanada de Madrid Río con una idea bastante clara que es la de recuperar el espíritu de las fiestas de barrio, pero con música en directo. El cartel incluye bandas como Mujeres, Die Spitz o Uni Boys, con un sonido más cercano al rock alternativo y al indie para un sólo día.

La Carbonería del Tierno Galván

Por último, la Carbonería del parque Tierno Galván no es un festival al uso, pero funciona como tal. Del 24 de junio al 8 de julio, el auditorio del parque acoge conciertos casi cada noche. El formato es sencillo con un artista por día y entre los nombres confirmados están Rodrigo Cuevas, Miss Caffeina, Kiko Veneno o Albert Pla.