OUIGO vuelve a marcar el ritmo como Sponsor Oficial de Mad Cool Festival 2026

Por cuarto año consecutivo, OUIGO, el operador de trenes de alta velocidad con billetes desde 9€, reafirma su apuesta por la música convirtiéndose de nuevo en Sponsor Oficial de Mad Cool Festival 2026. Del 8 al 11 de julio, Madrid vibrará con un cartel formado por artistas internacionales de primer nivel como Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots y Nick Cave, entre otros. ¡Que no pare la música!

Viajar al ritmo de la música tiene descuento

Desde su llegada a España, OUIGO ha convertido la música en parte esencial de su manera de viajar, integrando su compromiso con la cultura y el entretenimiento en distintos escenarios a través de su plataforma OUIGO ON TOUR, diseñada para conectar con el público a través de la música en directo. En esta línea, la compañía refuerza un año más su vinculación con el panorama musical y vuelve a sumarse a Mad Cool Festival, uno de los encuentros musicales más emblemáticos de la capital.

Y para que el trayecto hacia el festival sea tan especial como la propia experiencia, OUIGO pondrá a disposición de los asistentes un 20% de descuento para viajar en tren, a todo aquel que compre sus billetes antes del 15 de junio de 2026, en la APP y la web de OUIGO, para viajes entre el 8 y el 12 de julio de 2026. Para obtener el código, bastará con adquirir la entrada al festival; este se enviará en los próximos días al correo electrónico utilizado durante el proceso de compra. Tan sencillo como elegir la playlist perfecta y dejarse llevar.

Una experiencia para tatuarse en la piel

Además, este año la marca sumará a la experiencia un stand propio de tatuajes temporales, pensado para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo único del festival. Un espacio creativo donde la música, el viaje y la expresión personal se dan la mano y que permite a los fans personalizar sus días y lucir diseños exclusivos durante Mad Cool Festival. Una propuesta que refuerza el espíritu de OUIGO, apostando por activaciones diferenciales que conectan con el público de forma auténtica y convirtiendo cada concierto y cada trayecto en un recuerdo único.

15 ciudades y un solo destino: Mad Cool Festival

Con billetes desde solo 9€, OUIGO conecta Madrid con 15 ciudades, permitiendo a los amantes de la música llegar al festival sin complicaciones y siempre con la mayor comodidad y el mejor precio: Barcelona, Tarragona, Zaragoza, Valencia, Alicante, Cuenca, Albacete, Segovia, Valladolid, Murcia, Elche, Málaga, Sevilla y Córdoba.

Un sponsorship con el que la compañía reafirma, por cuarto año consecutivo, su compromiso con la música y la cultura, transformando cada trayecto en parte de la experiencia. Porque viajar y vivir un gran festival comparten la misma esencia: disfrutar del camino tanto como del destino.

Más información en OUIGO.com