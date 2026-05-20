¿Y si no estás cansado, sino deshidratado? La startup española que está reescribiendo las reglas de la suplementación

¿Y si no estás cansado, sino deshidratado? No es una frase de marketing. Es la hipótesis incómoda que sostiene LIT, la marca de electrolitos que en menos de seis meses ha pasado de ser un experimento doméstico a una de las pocas startups españolas que están cambiando, en serio, las reglas del juego en suplementación.

Su fundador, Andrés Blumer, treintañero, alto, con un inglés que delata años en Nueva York, no encaja en ningún cliché del sector. No lleva una bebida verde permanente. No predica con la creatina. No vende protocolos. Llegó a Madrid tras una década en software y se obsesionó, sin pretenderlo, con la idea más prosaica del bienestar contemporáneo: que casi todo el mundo está deshidratado y no lo sabe. Durante meses se preparó sus propios sobres en casa, mezclando sodio, magnesio y potasio con una cuchara y cerrando las bolsitas con celo. Aquel ritual casi cómico, un punto Breaking Bad, acabó convirtiéndose en una marca.

La industria del wellness se ha llenado en la última década de promesas a seis meses vista: cápsulas que reparan el sueño, polvos que reconstruyen el sistema nervioso, chupitos verdes que prometen reescribir el ADN al amanecer. LIT propone lo contrario. Tres ingredientes. Ningún truco. Un solo sobre por cada quinientos mililitros de agua. La explicación, tan poco glamurosa como inapelable, es que el cuerpo funciona como una batería y los electrolitos son la corriente: sin sodio, magnesio y potasio en su sitio, los músculos no se encienden y los nervios no transmiten. Ahí están la fatiga de las cuatro de la tarde, el dolor de cabeza después del entrenamiento, la niebla mental que llega sin avisar, la resaca que no se va con café.

Lo que LIT está rompiendo, en realidad, es la idea de que suplementarse bien tiene que ser caro, complicado y estar lleno de letra pequeña. La categoría existe en Estados Unidos desde hace décadas, pero allí está dominada por marcas heredadas del marketing deportivo de los noventa, cargadas de azúcares, edulcorantes y colorantes que el consumidor actual, ese que lee etiquetas con la misma atención con la que su abuelo leía el boletín oficial, ya no acepta. En España no había nada equivalente. Ni siquiera mediocre. LIT entró en ese hueco con una propuesta de monoproducto que va a contracorriente de un sector adicto a las megadosis y las fórmulas con doce ingredientes.

Y entonces empezó algo que Blumer no había modelado en ninguna hoja de Excel. La gente no compraba un sobre para probar; compraba cajas enteras para repetir. Lo tomaban por la mañana, antes del gimnasio, en el avión, con resaca, durante embarazos, después de una noche corta. Lo habían convertido en una herramienta doméstica sin pedir permiso a la marca. Un millón de sobres después, el almacén estaba vacío. La preventa se llenó en días. Hubo lista de espera. Hubo correos pidiendo disculpas a clientes que llevaban semanas esperando su caja. Hubo, sobre todo, una conclusión incómoda: el formato con el que LIT había salido al mercado se había quedado pequeño.

La respuesta llega esta semana en forma de una nueva caja de treinta sobres, pensada sin disimulo para quienes se cansaron de pedir el producto cada quince días. Es, en la práctica, un reconocimiento de que LIT ya no es un suplemento deportivo, sino una rutina diaria. Llegan también dos sabores nuevos (sandía y melocotón) para los que no toleran el agua sosa, pero la fórmula central no se toca. Monoproducto, repite Blumer cada vez que se le pregunta, como si recitara un mantra. Una sola propuesta de valor. Tres ingredientes. Ningún ruido.

LIT se distribuye en su web, litsalt.com, y en una selección reducida de centros deportivos premium del país. La nueva caja de treinta ya está disponible. Vista la velocidad con la que se vació el lanzamiento anterior, no está del todo claro cuánto tiempo va a seguir estándolo.