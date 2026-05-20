La carta portolana de Pere Rossell fechada en 1447 llega al Museo de Mallorca

El Museo de Mallorca ha recibido este miércoles la carta portolana de Pere Rossell fechada en el año 1447, adquirida el pasado mes de abril por el Consell de Mallorca y que se podrá visitar a partir del 26 de junio.

La llegada de la obra, una de las piezas más relevantes de la cartografía mallorquina medieval, coincide con la semana del Día Internacional de los Museos, ha destacado la institución insular en un comunicado.

La carta portolana se incorpora al patrimonio público mallorquín después de que la institución insular formalizara la compra de la pieza a Sotheby’s, en Londres. La obra podrá verse en el Museo de Mallorca a partir del 26 de junio, coincidiendo con la inauguración de una exposición monográfica dedicada a esta joya de la cartografía medieval.

Esta muestra, según ha informado el Consell en un comunicado, permitirá contextualizar la pieza y profundizar en la importancia de la escuela cartográfica mallorquina y en el valor histórico, científico y artístico de esta obra singular.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, ha destacado que «hoy es un día histórico para Mallorca» porque se recupera «una pieza única» del legado cultural y científico. «Esta carta portolana representa el talento, el conocimiento y la proyección internacional que Mallorca tuvo durante siglos gracias a la escuela cartográfica mallorquina», ha subrayado, a la vez que ha considerado «un orgullo colectivo» que la carta pase a formar parte del patrimonio público.

Galmés también ha resaltado que la llegada de la pieza «reafirma el compromiso del Consell de Mallorca con la recuperación, la protección y la difusión del patrimonio histórico de la isla». «Preservar nuestro patrimonio es preservar nuestra identidad y garantizar que las futuras generaciones conozcan y valoren la riqueza cultural de Mallorca», ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta y conseller insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha puesto en valor la trascendencia patrimonial de la adquisición, destacando que la incorporación de esta carta «representa un hito patrimonial de primer nivel».

«Hablamos de una obra extraordinaria, vinculada a uno de los periodos de mayor esplendor cultural y científico de Mallorca, que a partir de ahora podrá ser conservada, estudiada y compartida con toda la ciudadanía», ha dicho.

Por otro lado, ha hecho referencia al Día Internacional de los Museos, poniendo de relieve que «es especialmente simbólico recibir esta pieza durante la semana dedicada a los museos, instituciones que custodian nuestra historia colectiva». «Esta carta portolana se convertirá, sin duda, en uno de los grandes tesoros del Museo de Mallorca», ha concluido.

La carta portolana fue elaborada en el año 1447 por el cartógrafo mallorquín Pere Rossell, uno de los nombres destacados de la escuela cartográfica mallorquina, reconocida internacionalmente por la precisión técnica y la riqueza artística de sus mapas náuticos durante la Edad Media.