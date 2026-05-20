Muere un hombre de 58 años al explotar un bidón de gasolina que cortaba con una radial en una finca en Pollença

Un vecino de 58 años de Pollença, en Mallorca, ha perdido la vida este miércoles tras sufrir un grave accidente mientras realizaba labores de mantenimiento en una finca agrícola situada en las inmediaciones de la Torre de Ariant, en plena Serra de Tramuntana. El suceso movilizó a numerosos efectivos de emergencias, incluido el helicóptero medicalizado del SAMU 061, aunque los sanitarios no pudieron hacer nada por salvarle debido a la gravedad de las heridas.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.30 horas, cuando el hombre trabajaba en el huerto de la propiedad. Según las primeras investigaciones, la víctima estaba utilizando una radial para cortar un bidón que supuestamente se encontraba vacío. Sin embargo, en el interior aún quedaban restos de gases inflamables. Las chispas generadas por la herramienta habrían provocado una fuerte explosión que dejó al trabajador inconsciente y con lesiones de extrema gravedad.

La deflagración se produjo en una zona de difícil acceso y alejada del núcleo urbano, lo que obligó a activar el protocolo especial para emergencias en áreas rurales donde la llegada de ambulancias por carretera puede demorarse más de media hora. Por este motivo, el SAMU 061 movilizó un helicóptero medicalizado que consiguió aterrizar en la finca unos veinte minutos después de recibir el aviso.

A la llegada de los equipos sanitarios, agentes de la Policía Local de Pollença ya se encontraban practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima tras haber sido alertados por varios testigos. Poco después se incorporaron efectivos de la Guardia Civil y varias ambulancias de soporte vital avanzado y básico.

Pese a los esfuerzos coordinados de todos los servicios de emergencia, el médico desplazado al lugar confirmó finalmente el fallecimiento del hombre al comprobar que presentaba heridas incompatibles con la vida. Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que sufrió traumatismos severos en la cabeza y quemaduras de segundo y tercer grado a consecuencia de la explosión y el posterior incendio.

El accidente ocurrió en una finca enclavada en la zona de la Torre de Ariant, un paraje montañoso del término municipal de Pollença. Tras la detonación, las llamas se propagaron rápidamente por el área de trabajo, dificultando todavía más las labores de auxilio.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias del siniestro y determinar si el bidón contenía restos de combustible o vapores inflamables en el momento en que fue manipulado con la radial. Todo apunta, no obstante, a un trágico accidente laboral ocurrido mientras el fallecido realizaba tareas habituales de mantenimiento en su propiedad agrícola.

La noticia ha causado una gran conmoción entre los vecinos de Pollença, donde la víctima era muy conocida. Numerosos residentes lamentaron lo sucedido y trasladaron sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido tras conocerse la tragedia.