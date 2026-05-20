La APB se sitúa por primera vez como la autoridad portuaria más transparente de España

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) se sitúa por primera vez como la autoridad portuaria más transparente de España, liderando el ranking elaborado por Dyntra —plataforma internacional especializada en la evaluación de transparencia de entidades públicas— y consolidándose como referente nacional en gobierno abierto, acceso a la información y rendición de cuentas.

Según explica el organismo en un comunicado, este reconocimiento culmina más de dos años de trabajo orientados a reforzar la transparencia institucional, la digitalización, la accesibilidad de la información pública y la implantación de nuevos estándares de buen gobierno y gobernanza abierta.

Entre los principales avances impulsados por la APB destaca la puesta en marcha de su nuevo Portal de Transparencia, concebido como una herramienta central para facilitar el acceso público a la información institucional, económica, contractual y organizativa de la entidad.

El portal reúne de forma estructurada y accesible información sobre contratación pública, organización institucional, planificación, indicadores económicos, normativa, convenios, estadísticas y datos abiertos, reforzando la capacidad de consulta y seguimiento por parte de ciudadanos, empresas y grupos de interés.

Según los últimos datos publicados por Dyntra, la APB alcanza un 81,6% de cumplimiento global, la puntuación más alta del sistema portuario estatal. Éste, aseguran desde el organismo público, es el reflejo de una estrategia institucional basada en la apertura, la modernización y la mejora continua de la gestión pública.

⚓📊 L’APB es converteix per primera vegada en l’autoritat portuària més transparent d’Espanya segons Dyntra. 💻 Més de dos anys impulsant transparència, govern obert i accés a la informació pública. ✔️ 81,6% de compliment global

✔️ 100% en contractació pública pic.twitter.com/pbtc7rFhM9 — Ports de Balears (@PortsdeBalears) May 20, 2026

Uno de los resultados más destacados corresponde al área de Transparencia en las contrataciones de servicios, obras y suministros, donde la APB obtiene el 100% de cumplimiento en todos los indicadores evaluados. Este resultado responde, entre otras medidas, a la implantación de un visor propio de contratación pública desarrollado por la institución y actualizado diariamente mediante conexión directa con la Plataforma de Contratación del Estado.

La herramienta permite consultar en tiempo real expedientes, licitaciones, adjudicaciones y contratos formalizados, ofreciendo un nivel de detalle que no solo cumple íntegramente con las exigencias legales vigentes, sino que amplía la información disponible para reforzar la trazabilidad, la comprensión y el control público de los procedimientos.

Los resultados obtenidos por la APB destacan también en otros ámbitos estratégicos: un 93,75% en Comunicación, Administración Electrónica y Open Data, un 82,35% en Participación y colaboración ciudadana y derecho de acceso a la información, un 81,82% en Ordenación portuaria y obras públicas y un 77,78% en Transparencia económico-financiera.

La plataforma Dyntra analiza más de un centenar de indicadores relacionados con transparencia institucional, comunicación pública, participación ciudadana y acceso a la información, configurándose como uno de los principales referentes internacionales en evaluación de gobierno abierto.

La Autoridad Portuaria de Baleares sigue avanzando en esta línea mediante la mejora continua de su Portal de Transparencia y el impulso de nuevas herramientas digitales orientadas a fortalecer la rendición de cuentas, la ética institucional, la integridad, la relación con los grupos de interés y una gestión pública cada vez más abierta, accesible y transparente.