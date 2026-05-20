Una menor resulta herida al tirarse al agua desde 30 metros en la cala más instagrameada de Mallorca

Una joven de 17 años ha resultado herida tras saltar desde un acantilado de unos 30 metros de altura en el Caló des Moro (Santanyí). Los hechos, según ha informado el SAMU 061, ha tenido lugar poco antes de las 16.00 horas.

La menor habría saltado al mar desde una altura aproximada de 30 metros y se resultado herida al impactar contra el agua. Ha permanecido consciente en todo momento, pero presenta lesiones en la espalda y problemas para mover las piernas.

Los sanitarios la han atendido, estabilizado e inmovilizado hasta la llegada del helicóptero de los Bomberos de Mallorca, que la han trasladado hasta el Hospital de Inca.

El Caló des Moro se ha convertido en uno de los rincones más virales de Mallorca gracias a plataformas como Instagram . Este paraíso de aguas turquesas es frecuentemente destacado por miles de turistas a diario en plena temporada turística.

Sin embargo, su extrema popularidad en redes sociales ha provocado un colapso masivo en los últimos años. Esta fiebre instagrameable ha atraído a miles de visitantes diarios a una cala de apenas 40 metros de longitud, generando aglomeraciones y problemas de masificación.

Tanto es así, que se han llegado a producir protestas de residentes en Mallorca (con actuación incluida de la Guardia Civil).

A todo esto, las administraciones responsables no se ponen de acuerdo en las medidas a tomar para poner freno a las avalanchas que se producen y que dañan al ecosistema de esta cala que es un portento para la vista.

Sólo el Ayuntamiento de Santanyí ha tomado medidas disuasorias. Las únicas posibles dadas sus competencias. Este año volverá a desplegar aparcamientos disuasorios y paneles informativos que dirán en tiempo real la situación de saturación de esos parkings.

Ante la falta de soluciones por parte del Ministerio de Transición Ecológica, el Ajuntament de Santanyí ya prepara sus propios métodos disuasorios para luchar contra la saturación de las populares calas del Caló des Moro y s’Almunia. A estas alturas del año, en plena Semana Santa, ya se producen colas para bajar al Caló des Moro por lo que el ayuntamiento repetirá y ampliará en breves fechas el dispositivo disuasorio de los dos últimos años.