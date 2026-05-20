¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 20 al 22 de mayo de 2026

Pasapalabra ha encontrado en Javier Alonso y David a sus dos nuevos concursantes estrella, una rivalidad que empieza a recordar a la de legendarios dúos como los de Rosa y Manu; Orestes y Rafa y Pablo Díaz y Javier Dávila. Después de más de 20 años en antena, ya sabemos que las audiencias suben cuando hay un largo duelo entre dos concursantes que se alarga en el tiempo, tal y como está pasando con ellos. Para mantener la emoción por el premio, el concurso de Antena 3 ha invitado a cuatro nuevos famosos a su plató, que se dividirán en dos equipos y tendrán que darlo todo en las diferentes pruebas en las que se suman esos valiosos segundos.

Fernando Guillén Cuervo llega de una familia legendaria

Hijo de los míticos actores Fernando Guillén y Gemma Cuervo, su hermana es Cayetana Guillén Cuervo, perteneciendo a una de las sagas más conocidas y queridas de actores de nuestro país. La muerte de su madre, la mítica Gemma, se produjo el pasado mes de marzo, un duro golpe tanto para él como para su hermana.

Además de actor, también ha sido guionista y director, estando al frente del guion de la película Año mariano, junto a Karra Elejalde; y dirigiendo la película Los managers. De él han salido los guiones de películas como Los novios búlgaros y Airbag, de la que también es protagonista y es una de las grandes comedias españolas.

Entre otras, ha participado como actor en series como El ministerio del tiempo, Isabel o El caso. En cine le hemos podido ver en películas como Boca a boca y 007: Quantum of Solace, además de tener una larga trayectoria en el mundo del teatro.

Manuela Vellés se estrena como cantante en ‘Pasapalabra’

La actriz es conocida por muchos de los espectadores por sus papeles en series como La Señora, La Chica de Ayer, Hispania, Velvet, Alta Mar y El Ministerio del tiempo. Es, además, una de las grandes del cine de terror en España.

En este 2026 aterriza en Pasapalabra con proyectos en mente como la película Ni contigo ni sin mí, que llegará a los cines en julio, además del rodaje de La noche cerrada, una película ambientada en un programa de radio de madrugada. Por si no fuera suficiente, acaba de publicar Existo, su segundo disco como cantante, que irá a promocionar al concurso.

Marta Poveda es una clásica de ‘Pasapalabra’

Aunque estará en el equipo rival de Manuela, con su compañera de profesión ha vivido grandes momentos también en televisión. Marta en estos momentos está centrada en el mundo del teatro, representando la obra Bizarra, que ya está en Madrid. La hemos visto también en series como Mercado Central, de la que te hemos hablado mucho en Happy FM cuando se emitía en las tardes de La 1.

Cristóbal Soria llega en plena forma a ‘Pasapalabra’

El tertuliano fue durante años árbitro en los campos de Segunda División B, pero en el año 2000 cambió el silbato por ser delegado del campo del Sevilla F.C., el equipo de sus amores. En ese puesto se mantuvo hasta el año 2011, para después convertirse en una estrella de la televisión.

Desde hace años es uno de los tertulianos estrella de El Chiringuito de Jugones, programa deportivo de MEGA y donde no para de protagonizar momentos virales. Siendo toda una institución en Sevilla, tiene decenas de famosos entre sus amigos, lo que le ha llevado a formar parte también de Espejo Público como opinador.