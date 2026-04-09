Quién es David, el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: edad, de dónde es y en qué trabaja

Pasapalabra sigue sin encontrar a su nueva pareja de concursantes que dure en el tiempo. El programa ha despedido en los últimos días a Neli (que había pasado nueve días como concursante) y a Santiago. El nuevo rival de Javier es ahora David, un catalán que ha llegado al programa dejando claro que es un gran concursante y que tiene gran nivel. Te contamos cómo es el nuevo concursante.

Su primera víctima ha sido Santiago, al que ha eliminado en la Silla Azul. Este jubilado activo logró mandar a casa a Neli, pero apenas ha podido disfrutar un día de su paso por el programa. A partir de ese momento, el equipo azul fue para David, que comenzó asegurando que estaba «muy contento de estar aquí».

¿A qué se dedica el nuevo concursante de ‘Pasapalabra’?

Este joven de 30 años ha llegado muy seguro al plató, pese a que es novato en esto de la televisión. Tal y como ha explicado a Roberto Leal y los espectadores, es científico bioquímico. Sus pasiones son la lectura y los viajes, dos aficiones que seguro que le ayudarán con las preguntas. Por lo que comentó, uno de sus sueños es viajar a Japón, algo que podría cumplir si se lleva el bote.

Pese a que decía estar «un poco nervioso», a los pocos momentos parecía tener cogido el truco a las pruebas, tanto que hasta Roberto Leal se ha sorprendido de su forma de contestar. «Parece que bendecías el panel!», ha dicho el presentador al verle mover las manos para contestar a una de las pruebas que aparecían en pantalla.

Pese a todo, la verdadera prueba la tenía que pasar al enfrentarse a Javier en el Rosco, prueba en la que el veterano ha ido ganando con mucha ventaja al resto de sus rivales. Tras 31 tardes, parece que le ha salido un rival potente, puesto que David le ha puesto las cosas difíciles.

No lo parecía, pero en su momento se ha ido trabajando el Rosco para no perder tiempo con las respuestas y sin precipitarse. El catalán ha firmado 23 aciertos ya en su primer día y ha rascado un empate que le ha servido para volver al día siguiente con tranquilidad, puesto que no tendrá que ir a la Silla Azul.

¿Qué haría David con el bote de ‘Pasapalabra’?

En su primer día en el concurso ha tenido que responder la pregunta que todo el mundo se hace. Volviendo a sus aficiones, el catalán ha tenido claro que los más de 350.000 euros que ya se acumulan tienen como destino «irme a Japón», un país que parece que le encanta por el mundo de las series y los viajes.