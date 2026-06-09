¿Por qué no se emite esta noche ‘Cifras y Letras’? Las razones

Nuevo movimiento en la programación por parte de RTVE. Después de la cancelación de Valle Salvaje y La Promesa el pasado martes 8 de junio como consecuencia de la emisión en directo de varios actos con motivo de la visita del Papa León XIV a Madrid, parece que la televisión pública ha optado por dar un nuevo paso en cuanto a la cancelación para este martes 9 de junio de uno de los programas que más alegrías le da. Esta vez, en La 2 de Televisión Española. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Cifras y Letras. Este martes, los seguidores de este concurso presentado por Aitor Albizua no podrán disfrutar de una nueva entrega, puesto que, en el horario habitual, se retransmitirá el encuentro clasificatorio para el Mundial femenino que enfrentará a Islandia y España.

Por lo tanto, estamos ante una cita deportiva que obliga a RTVE a rehacer gran parte de su access prime time. En este caso, tendrá consecuencias en dos de los programas que más éxito brindan a La 2, como son Trivial Pursuit y Cifras y Letras. Eso sí, el primero de los concursos sí que va a conservar su reposición de las 20:05 horas, pero sí que perderá la segunda entrega que, habitualmente, ocupa el tramo previo al prime time. ¿El motivo? La emisión del encuentro entre Islandia y España comenzará a las 20:55 horas, es decir, unos minutos antes del inicio del partido, que está previsto para las 21:00 horas (una hora menos en las Islas Canarias).

La inclusión de este encuentro en la programación de RTVE hará que se vea especialmente afectado el concurso presentado por Aitor Albizua. Aunque sea una ausencia puntual, no deja de ser significativa, puesto que, inevitablemente, Cifras y Letras se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de La 2 de Televisión Española, así como una de sus apuestas más sólidas.

Es importante tener en cuenta que la retransmisión de este encuentro clasificatorio para el Mundial femenino, en el que se enfrentarán Islandia y España, se extenderá hasta las 22:45 horas. Por lo tanto, esto también provocará un ligero retraso en el inicio de Versión Española, programa presentado por Cayetana Guilén Cuervo que, habitualmente, comienza a las 22:20 horas.

A pesar de este cambio de horario, Versión Española estrenará La Casa, la adaptación cinematográfica de la novela gráfica de Paco Roca que ha recibido excelentes críticas. Antes de la proyección, como suele ser habitual en este formato, Cayetana Guillén Cuervo hablará con Paco Roca, autor del cómic original, y con Álex Montoya, director del filme.

Programación de La 2 para hoy, martes 9 de junio