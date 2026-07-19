Cuántos Mundiales ha ganado Argentina: todas las finales que han jugado y palmarés

Argentina vive este domingo 19 de julio una nueva final de Mundial. La Albiceleste, vigente campeona del torneo, derrotó a Inglaterra en semifinales para alcanzar su segunda final mundialista consecutiva. Como contrincante tendrá a la Selección española, que volverá a disputar un partido por el título de campeón del mundo 16 años después de estrenarse en Sudáfrica.

El partido cuenta con muchos alicientes que lo hacen especial, más allá de la entidad que ya tiene de por sí una final del Mundial. El historial de Argentina en esta clase de partidos es superior al de España, pero todo se decidirá este domingo en el césped del Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 21:00 horas.

Cuántos Mundiales ha ganado Argentina

La selección argentina cuenta con tres Mundiales en su palmarés, superando por dos títulos a su rival en la final de la edición de 2026. En caso de levantar por segunda vez consecutiva el trofeo de campeón del mundo, la Albiceleste abriría una gran brecha con España. Los de Luis de la Fuente, por su parte, recortarían notablemente la distancia en Mundiales con Argentina e igualarían a otras como Francia o Uruguay si consiguen imponerse en la final.

En el siglo XXI, ambas selecciones empatan en títulos mundialistas. De hecho, España fue la primera en coronarse en este siglo dorado para su fútbol, en el que también ha levantado tres Eurocopas y una UEFA Nations League. Argentina, en cambio, pudo colocar el Mundial en su vitrina particular de trofeos muchos años atrás. En la edición de 1978, la Albiceleste levantó como anfitriona su primer título de campeona del mundo después de derrotar a Holanda, como también hizo España para ganar su primer Mundial, por 3-1.

En esta ocasión, con Diego Armando Maradona como principal protagonista, la selección argentina conquistó su segundo Mundial ocho años después, en México 1986. Un tanto de Burruchaga en la recta final deshizo el empate a dos goles que imperaba en el marcador para proclamar a Argentina como bicampeona dos ediciones después de su primer entorchado. Tras varias decepciones y dos finales perdidas, Argentina obtuvo su tercera corona mundialista en Qatar 2022, donde derrotó en la tanda de penaltis a Francia tras un espectacular choque que concluyó 3-3 tras la prórroga.

Cuántas finales del Mundial ha jugado Argentina

La Albiceleste cuenta con una amplia experiencia en finales a lo largo de la historia de los Mundiales. De hecho, disputó la de la primera edición y repetirá en la última, hasta la fecha, después de hacerlo también en Qatar. Su primera experiencia en un duelo con el título en juego se saldó con una derrota por 4-2 ante la anfitriona Uruguay en 1930.

Tras 48 años sin regresar a esta instancia, Argentina disputó tres de las cuatro finales entre las ediciones de 1978 y 1990, con un balance de dos triunfos (1978 y 1986) y una derrota (1990, con un 1-0 ante Alemania).

La selección argentina también tuvo que esperar para regresar a una final mundialista. En 2014 repitieron final, pero también resultado: derrota por 1-0 ante Alemania. Su triunfo en Qatar ocho años después igualó su balance de victorias-derrotas en finales de Mundial, con tres victorias y tres derrotas. Ante España, Argentina disputa su séptimo partido con el campeonato del mundo en juego. El resultado decidirá si su balance en esta instancia a lo largo de 96 años es positivo o negativo.

Palmarés de Argentina

La selección argentina buscará ampliar su nutrido palmarés en la final del Mundial 2026. España es su último escollo para repetir título mundialista, un hito que sólo han logrado Brasil y Alemania a lo largo de la casi centenaria historia de este torneo. La Albiceleste cuenta con tres Mundiales y 44 Copas América en sus vitrinas. En el primero le superan los cuatro títulos de Alemania e Italia y los cinco de Brasil, mientras que en el torneo continental de la Conmebol Uruguay se impone con 46 entorchados.

Argentina también cuenta en su palmarés con títulos de menor calado como la Copa Confederaciones (2012), la Copa de Campeones Conmebol-UEFA (conocida como Finalissima) en 1993 y 2022 o los Juegos Panamericanos (en 12 ocasiones). Ante España, buscarán situarse como uno de los cuatro países con cuatro o más Mundiales en su haber y acercarse a su archirrival Brasil como selección con más títulos mundialistas.